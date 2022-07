Officiellt: Sirius presenterar dubbelvärvning

Det har varit en tung vår- och sommarsäsong för den allsvenska nykomlingen Gif Sundsvall, som i skrivande stund ligger på negativ kvalplats.

Under tisdagen stod det dessutom klart att man tappar den lovande mittbacken Anton Eriksson, 22, till den allsvenska konkurrenten IFK Norrköping och under onsdagen står det klart att man tappar en av få ljusglimtar under vårsäsongen då Daniel Stensson, 25, skrivit på för en annan allsvensk konkurrent i form av IK Sirius. Det bekräftar Uppsalaklubben på sin hemsida.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt till och med 2026, och blir spelklar till Sirius möte Degerfors IF på söndag.

- Det här känns otroligt spännande. Jag har fått en riktigt bra bild om hur klubben vill arbeta framåt och hur jag med mina egenskaper kommer att passa in i den utvecklingen. Jag är taggad på att spela framför den underbara publiken här på Studenternas, säger Stensson till Sirius hemsida.

Ola Andersson, sportchef Sirius:

- Vi är glada över att kunna ta in Daniel till oss. Vi har följt Daniel under flera års tid, men först nu gavs tillfälle till en övergång. I Daniel får vi en spelare med ledaregenskaper som kan driva på från mittfältet med både energi och spelkvalitet.

Därefter dröjde det bara några minuter innan nästa nyförvärv hade presenterats: 19-årige högerbacken Óli Valur Ómarsson. Ómarsson ansluter från den isländska klubben Stjarnan och skriver på ett kontrakt till och med 2027.

- Det känns väldigt bra att vara här. Sirius är en fin klubb i en väldigt bra liga. Jag är riktigt taggad på att komma hit och försöka bidra med mitt spel och hjälpa laget framöver, säger Ómarsson till Sirius hemsida.

Ola Andersson, sportchef Sirius:

- Vi tycker det är kul att Óli Valur har valt att komma till Sirius. Vi har tittat på Óli Valur under en längre tid och hans speltstil, med mycket energi och löpstyrka, passar väl in i den profilen som vi vill ha i Sirius. Vi tackar Stjarnan för ett gott samarbete kring den här övergången.

Stensson har noterats för två mål på nio framträdanden i allsvenskan 2022, medan Ómarsson har noterats för ett mål och fem assist på tio starter under säsongen 2022.