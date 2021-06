Officiellt: Succéförsvararen lämnar Elfsborg "En av våra största affärer"

Sedan ankomsten från amerikanska Real Monarch sommaren 2019 har mittbacken Joseph Okumu vuxit ut till en av allsvenskans främsta försvarare. Det gar gett eko i Europa, där en mängd klubbar sagts vara intresserade.

Nu står det klart att den kenyanske landslagsmannen lämnar för spel i belgiska KAA Gent. Kontraktet sträcker sig till 2025.

- Det är en fantastisk känsla, men samtidigt också jobbigt. IF Elfsborg och Borås har varit mitt hem. Jag har verkligen kommit till rätta här och trivts så bra. Jag har fått lära känna fantastiska människor. Men i slutet av dagen är det ett jobb och det kommer ibland en dag där man går vidare. Så det är tufft – men samtidigt en bra känsla inför det som väntar härnäst, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

- Det känns väldigt bra att få ha varit en del av det fantastiska lag som var med och tog klubben tillbaka till en topplacering i allsvenskan och en återkomst i Europa.

Klubbchef Stefan Andreasson:

- Vi har haft en bra och seriös dialog med Gent en längre tid och har nu kommit överens om en uppgörelse som vi känner oss väldigt nöjda med. Den är också ekonomiskt sett en av IF Elfsborgs största någonsin. Vi är enormt stolta över Josephs tid hos IF Elfsborg. Hans utveckling som spelare, hans personlighet som gjort han populär hos samtliga i vår förening och hos våra supportar. På planen har han visat enorm kvalité och bidrog starkt till stora silvret 2020 och som gjorde att vi återigen kvalificerade oss för Europaspel. Vi vill tacka Joseph så mycket för hans tid här och önskar honom all lycka till i sin nya utmaning i Belgien.

Enligt Aftonbladet får Elfsborg 35 miljoner kronor för backen. Även tränaren Jimmy Thelin blickar tillbaka på ett par års arbete - där utvecklingskurvan pekat spikrakt uppåt.

- Joseph kom till IF Elfsborg först efter en noggrann scoutingprocess och sedan efter ett imponerande arbete att få Joseph till IF Elfsborg. I IF Elfsborg har han utvecklats och utbildats i en bra tävlingsmiljö och med rätta förutsättningar. Efter hårt och dedikerat arbete är han nu redo att ta nästa steg i sin karriär. Vi önskar Joseph stort lycka till.

Totalt blev det 41 matcher för Okumu i den gula tröjan.