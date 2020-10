Officiellt: Tankovic lämnar Hammarby

Hammarbys offensive mittfältare Muamer Tankovic, 25, var i vintras nära en flytt till Genoa, men den flytten sprack i sista stund och därmed blev han kvar i Stockholmsklubben. I somras lämnade han dock vid kontraktets slut, men skrev sedan i stället på ett nytt kontrakt med klubben igen över 2022.

Nu står det dock klart att han lämnar Hammarby för en flytt utomlands. 25-åringen är klar för spel i den grekiska storklubben AEK Aten. Enligt grekisk media har Tankovic skrivit på ett fyraårskontrakt.

- Vi har varit medvetna om situationen och vi räknade egentligen med att han skulle lämna redan under vinterfönstret 2020. Det nya avtalet "Mujo" skrev med oss i somras reglerade tydligt att han hade möjligheten att lämna under innevarande fönster. Nu såg det ändå ut som att vi skulle kunna behålla honom åtminstone säsongen ut, men så dök detta upp i elfte timmen. Det här är "Mujos" önskan, så vi tackar honom så mycket för åren i Hammarby och för hans insatser i klubben. Det har varit oerhört kul att följa hans framsteg här från hans tuffa start till en av Allsvenskans absolut skickligaste offensiva spelare. Vi önskar "Mujo" all lycka, säger sportchefen Jesper Jansson i en kommentar på Bajens hemsida.

Hammarby skriver på sin hemsida att övergången gjordes klart någon timme innan transferfönstret stängde på måndagskvällen.

- Jag älskar Hammarby, det är min klubb! Det var inget lätt beslut det här… Min resa går nu vidare till Grekland, men en vacker dag kommer vi ses igen. Ett tack är inte tillräckligt till alla fans, spelare, ledare och alla som jobbar i klubben, men verkligen – tack så mycket för allt, säger Tankovic i en kommentar.

Enligt Gazzetta.gr fanns det en klausul i Tankovics avtal med Bajen, som sa att spelaren kan lämna gratis vid erbjudande från en utländsk klubb.

AEK Aten är just nu placerat på fjärdeplats i den grekiska högstaligan efter sex poäng på säsongens tre första ligamatcher i Grekland.