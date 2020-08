Officiellt: Tony Gustavsson återvänder till Hammarby

Tony Gustavsson har stått utan tränaruppdrag sedan han lämnade Gif Sundsvall efter fjolårets säsong.

Expressen uppgav under måndagen att Gustavsson var på väg tillbaka Hammarby, som han har ett förflutet i, som individuell tränare. Nu bekräftar Bajen att så blir fallet.

Bajen meddelar på sin hemsida att han ska vara "resurs" bakom huvudtränare Stefan Billborn och assisterande tränare Joachim Björklund.

- Det känns fantastiskt att komma tillbaka till Hammarby i den här rollen, och jag är väldigt imponerad över det arbete som klubben gjort på senare år, från styrelse genom klubbledning ner till tränarteamet med Stefan och Jocke. Det är en väldigt spännande vision klubben arbetar mot, och att få vara delaktig i och bidra i det arbetet känns väldigt inspirerande och är något jag är väldigt tacksam för att få vara med om, säger Gustavsson i en kommentar.

Kontraktet är skrivet över den här säsongen, men kan komma att förlängas.

- Vi har sett ett behov av ytterligare en person i tränarteamet sedan Pablo Piñones-Arce lämnade för damlaget inför årets säsong. Ett år som detta med det väldigt täta spelschemat är behovet än större, eftersom vi behöver säkerställa att de spelare som inte spelat så mycket får tillräcklig belastning och träningsmängd. Det frigör tid för Stefan och Jocke, bland annat till förberedelsearbetet inför matcherna eftersom de kommer så tätt. Vi är därför väldigt glada över att få in Tony. Vi har redan nu en ledarstab i toppklass, och med Tony med sin erfarenhet och breda kompetens får vi in än mer spets, säger Jesper Jansson, sportchef, i en kommentar.

Stefan Billborn, huvudtränare i Hammarby, gläds åt tillskottet i ledarstaben.

- Det är en stor utmaning att hålla spelartruppen igång när behovet av återhämtning är stort bland de som spelar mycket, samtidigt som de som spelar mindre behöver kvalitativa träningar. Dessutom har vi känt behovet att ha en person som tar hand om spelare som behöver extra eller anpassad träning – som spelare som är på väg tillbaka efter skada, eller unga spelare som är på väg att slå sig in i A-truppen. Att få in Tony som tar ansvar för detta blir en stor hjälp för mig och Jocke. Dessutom har vi en liknande syn på fotboll, och på så sätt får vi in ytterligare en erfaren person att bolla tankar och idéer med, säger han till klubbens hemsida.

Gustavsson var huvudtränare för Hammarby från vintern 2007 till sommaren 2009. Dessförinnan hade han basat över Degerfors. Han var även assisterande tränare för USA mellan 2014 och 2019, under en tid han vann två VM-guld med amerikanska landslaget.