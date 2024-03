Officiellt: VSK värvar Johansson

Under tisdagen står det klart att forwarden Julius Johansson, 23, får spela allsvensk fotboll under 2024. Johansson lämnar Norrby IF och ettan för nykomlingen Västerås SK.

- Jag har haft en jättebra tid i Norrby både på och utanför planen. Jag har mognat och blivit en bättre fotbollsspelare sedan jag kom hit, så det har verkligen varit utvecklande, säger Johansson på Norrbys hemsida och fortsätter:

- Det finns många roliga minnen att ta med sig härifrån. Bland annat minns jag höstsäsongen extra mycket. Vi spelare riktigt fin fotboll och vann många matcher. Sedan har jag trivts bra med grabbarna i laget och stämningen i omklädningsrummet har alltid varit bra. Känslan under försäsongen har varit god och jag tror att laget går en spännande säsong till mötes.

Johansson var i fjol Norrbys bäste målskytt, då han stod för 13 mål och fyra assist. Tidigare har han en bakgrund med spel i Qviding och Gais.