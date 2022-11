Officiellt: Whiteman lämnar Degerfors

Degerfors IF var länge illa ute i år i allsvenskan, men ryckte upp sig under hösten och säkrade ett nytt kontrakt. Under fredagen ger klubben besked om att han spelare lämnar - den engelske målvakten Alfie Whiteman, 24.

"Degerfors IF tackar Alfie Whiteman för hans insatser på och utanför planen under hans tid i föreningen", skriver klubben på sin hemsida.

Whiteman kom första gången in på lån till Degerfors från Tottenham sommaren 2021, och återvände sedan till klubben för en ny utlåning över den gångna säsongen. I år blev han noterad för 21 framträdanden i allsvenskan.

Målvakten har i grunden kontrakt med Tottenham till sommaren 2023.