Officiellt: Ytter lämnar KFF - klar för Öster

Isak Magnusson har tagit steget hela vägen från Kalmars ungdomslag till klubbens A-lag, som han tillhört sedan 2018.

Nu står det dock klart att yttern lämnar klubben. Magnusson har nämligen skrivit på ett 2,5-årskontrakt med Öster, som spelar i superettan.

- Det känns oerhört roligt att vara här. Det har gått väldigt fort det hela och just nu känner jag mig glad över att det är klart. Nu ser jag fram emot att få träffa laget, komma igång med träning och match och få chansen att bidra på fotbollsplanen. Jag hoppas att kunna bidra med poäng, ett hårt jobb och hjälpa laget att vinna fotbollsmatcher, för det är det som det hela går ut på, säger 23-åringen i en kommentar.

Östers klubbdirektör Jens Magnusson:

- Jag har följt Isak under flera år och sedan möjligheten att knyta honom till Östers IF dök upp under förra veckan har vi arbetat hårt för att få övergången i mål. Vi får en etablerad allsvensk spelare till oss som under förra året också visade sin målfarlighet på högsta nivån. Det är en snabb genombrottsspelare som har framtiden för sig och som vi tror kommer att spela en viktig roll i Östers IF under de kommande åren. Jag ser fram emot att se Isak i Östertröjan och man kan inte göra debut i ett bättre sammanhang än i ett Smålandsderby.

I nästa match i superettan ställs Öster mot Jönköpings Södra.