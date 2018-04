Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg är på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Han blev under tisdagen anhållen av polisen, men blev under torsdagskvällen åter släppt på fri fot, vilket Ekobrottsmyndigheten bekräftade via ett pressemeddelande. Niklas Jeppsson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå, berättade samtidigt att misstankarna stärkts. Tidigare i kväll gick ÖFK även ut med att styrelsen beslutat att Kindberg tar time out från ordförandeposten och de andra engagemangen han haft i klubben.

Kindberg har ännu inte uttalat sig offentligt sedan anhölls i tisdags, men ÖFK:s medieansvarige Patrick Sjöö meddelar nu att man kommer att hålla en presskonferens i morgon där Kindberg kommer att medverka.

- De som känner honom vet att han aldrig har gömt sig för media tidigare. I ett sådant här läge skulle de flesta kanske göra det, men han väljer att prata, säger Sjöö till Fotbollskanalen.

Senare under torsdagskvällen gick ÖFK ut på sin hemsida med att presskonferensen blir klockan 18 på fredagskvällen.