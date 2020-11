ÖFK-toppen om transferförbudet: "Ska lösa ekonomin med försäljningar som sista utväg"

Östersunds FK fick under tisdagen besked om att idrottens skiljedomstol, Cas, tagit beslut om att stryka Fifas dom om en bot på 40 miljoner kronor, som formellt stod på Saman Ghoddos efter den uteblivna flytten från ÖFK till Huesca. Däremot ligger transferförbudet kvar, vilket innebär att ÖFK inte får värva spelare förrän vintern 2022.

ÖFK:s vd Michael Schahine menar nu att föreningen förberett sig för transferförbudet och att klubben står väl rustad för det med 32 kontrakterade spelare.

- Det är klart att det blir en effekt på flexibiliteten, att kunna optimera vår spelartrupp. Det blir en begränsning. Vi har dock 32 spelare under kontrakt i dag och det känner vi oss trygga med. Vi har en fin och stabil trupp och det är plattformen, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Nu ska vi snart ha ett möte mellan mig, Amir (Azrafshan, tränare i ÖFK) och sportkommittén för att lägga fram en strategi för hur vi ska agera under nästa säsong med tanke på transferförbudet, men det känns betryggande att vi har en bra spelartrupp och 32 spelare under kontrakt.

Har ni förberett er med att ha en stor trupp om det skulle bli ett förbud?

- Det är en indirekt konsekvens av det, att vara lite försiktig med att sälja och samtidigt säkra kontrakten. Vi visste att det kan vara ett möjligt utfall. Det var i varje fall vår analys och därför har vi den spelartruppen vi har i dag, säger vd:n.

ÖFK har samtidigt ett par spelare i truppen med utgående avtal - Ludvig Fritzson, Alex Purver och Bakr Abdellaoui. Fritzson har i år gjort tre mål och en assist på 23 seriematcher, varav 20 från start, medan Purver har gjort tre matcher i år i allsvenskan. Abdellaoui har i sin tur inte kommit till spel i allsvenskan i år och blev nyligen utlånad till danska tredjeligaklubben Næstved BK över resten av året.

Schahine bekräftar nu att ÖFK för samtal med spelarna om deras framtid i klubben.

- Det är en diskussion som pågår just nu. Jag kan bekräfta att samtal pågår med "Ludde" (Fritzson) och Alex (Purver), och vi hoppas att vi kommer överens, säger vd:n.

Han fortsätter:

- Bakr är på lån och det är en diskussion vi har internt om hur vi ska göra med Bakr också, så diskussionerna pågår på de fronterna och det känns lugnt. Tonen är i varje fall god.

Tror du att ni får behålla Fritzson och Purver?

- Jag säger att det är vårt önskemål, i varje fall, och vi har en bra känsla.

Schahine berättar även vidare att ÖFK inte kommer att budgetera för spelarförsäljningar 2021. ÖFK behöver, precis som alla klubbar, få in pengar i coronakrisen, men samtidigt kan klubben möjligen inte sälja allt för många spelare, då man inte får värva in nya spelare under nästa år. En spelare i klubben som dock kopplats ihop med en flytt utomlands är viktige mittbacken Thomas Isherwood.

- Vi står inför det här fenomenet med att det verkar finnas dåligt med pengar i systemet. Jag tror att ni skrivit att vi haft diskussioner med en annan klubb, som varit intresserad av Thomas. De är beredda att betala, men det blir ett problem med likviditeten. Det hjälper inte oss att sälja en spelare och sedan få betalt över tre år. Vi har, precis som alla andra, likviditetsutmaningar. Vi har det här fenomenet nu och då måste vi förhålla oss till det. I vår bugdet för 2021 är spelarförsäljningar inte det viktigaste, då vi ska försöka lösa ekonomin med spelarförsäljningar som sista utväg.

Hur ser du på en försäljning av Isherwood i vinter då?

- Det är i allra högsta grad ett sportsligt beslut, så dår måste det vara en diskussion mellan mig, Amir (Azrafshan) och sportkommittén. Vi måste utvärdera våra resultat för resten av säsongen och nästa år. Thomas är en extremt viktigt spelare för oss. Det ska vi inte ta lätt på, säger han.

ÖFK kommer även nästa år att behöva förhandla om nya kontrakt med flera spelare, som har kontrakt över 2021. Enligt ÖP är det målvakterna Aly Keita och Sixten Mohlin, backarna Ronald Mukiibi, Noah Sonko Sundberg, Marco Weymans och Pontus Kindberg, mittfältarna Rewan Amin, Frank Arhin, Isac Häggman, Robin Wikberg och Gustav Wikstrand, samt anfallarna Simon Kroon och Jerell Sellars.

Schahine ser ingen svårighet i att diskutera nya kontrakt med spelare nästa år, trots att ÖFK då är i en sits, där klubben inte kan plocka in nya spelare förrän vintern 2022.

- Vi har en ganska sammansvetsad spelartrupp under ett fint ledarskap med Amir. Han har skapat en familjekänsla i truppen, och det tror jag väger ganska tungt. Spelarna är inte bara intresserade av pengar. De är intresserade av sin utveckling. Jag vet det, då jag har pratat med många spelare, så det är inte en teori. Det är fakta. Det väger tyngre gällande hur de utvecklas än den kortsiktiga ekonomiska ersättningen. Det är ett faktum.

Schahine tror därmed sammanfattningsvis att ÖFK kommer att klara förbudet bra.

- Vi har en bra spelartrupp och en väldigt bra stämning med ett lag som utvecklas spelmässigt också, så det känns väldigt skönt.

ÖFK är, med tre omgångar kvar av säsongen, på elfteplats i allsvenskan.