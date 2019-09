Akuta krisen avvärjd för ÖFK - men: "Saknar fortfarande en del pengar"

Det har inte kommit in tio miljoner. Men den akuta krisen för ÖFK är avvärjd. - Vi saknar fortfarande en del pengar, säger vd Lennart Ivarsson i en kommentar.

Östersunds FK har under säsongen flera gånger bekräftat att man haft en besvärlig ekonomisk situation. Så sent som för tio dagar informerades medlemmarna på ett informationsmöte om att det behövde komma in tio miljoner kronor på tio dagar – annars skulle klubbens existens vara hotad.

- Då är vi i djup kris. Då måste styrelsen ta beslut om vi kan fortsätta bedriva verksamheten, sa ordföranden för aktiebolaget, Maria Wilén då.

Tidigare i veckan ljusnade det dock en aning då klubben gick ut med att man fått ihop pengar till att kunna betala ut löner för september till spelare, ledare och andra anställda inom klubben.

I dag fredag var det så ”deadline” för att få in de saknade pengarna – och under förmiddagen kom också en uppdatering från ÖFK.

”Ännu har vi inte nått tio miljoner kronor men vi är en bra bit på väg”, skriver klubben i en kommentar på sin hemsida.

- Vi saknar fortfarande en del pengar för att nå dit vi vill men är i fas med vårt akuta behov, säger vd Lennart Ivarsson.

Klubben skriver i sitt uttalande att intresset för att stötta klubben varit/är "otroligt stort".

"Det har vi upptäckt när vi nu talat om att vårt ekonomiska läge är akut och att vi behöver hjälp från företag och privatpersoner", skriver klubben.

”En del av det som ÖFK ser som en lösning på problemen är en nyemission riktad till utvalda investerare. Klubben hoppas att nyemissionen ska ge 25 miljoner i nytt kapital”

Ordföranden för aktiebolaget (och vice ordförande i föreningen), Maria Wilén:

- Den riktade nyemissionen är en bidragande del i att lösa det svåra läget som vi har befunnit oss i. Det jobbas för fullt med att nå våra mål gällande den riktade nyemissionen.