ÖFK:s pengamål nått - men skulder kvar: ”Arbetet börjar nu”

Östersunds FK hamnade i fjol i ekonomisk knipa. Den allsvenska klubben var nära konkurs och fick till en början inte ny elitlicens beviljad, av Svenska Fotbollförbundets licensnämnd, för spel i allsvenskan 2020, men efter överklagande till SvFF:s överklagandenämnd fick föreningen rätt och är därmed ett allsvenskt lag även under 2020. ÖFK har under senaste månaderna fått in pengar genom bland annat olika kampanjer, sponsring och aktieförsäljning för att nå ett mål om att få in 20 miljoner kronor, vilket ska kunna ge en buffert till det här året.

Nu meddelar ÖFK att 20 305 000 kronor har kommit in och att föreningens mål därmed är nått. Detta efter att ha rott i hamn ett sponsoravtal värt sex miljoner kronor via investerare. ÖFK:s pressansvarige Niclas Lidström vill inte gå in på vilken sponsor det är, men poängterar att det inte är tidigare ordföranden Daniel Kindberg som gått in med pengar i föreningen den här gången.

- Det är glädjande och känns fantastiskt skönt. Det betyder att det går åt rätt håll, även om vi fortfarande har en bit kvar att jobba. Nu har vi dock nått det målet som vi satte upp i början. Många trodde nog inte att det var möjligt, men det har vi löst, Lidström till Fotbollskanalen.

ÖFK kommer även framöver att få in ytterligare 15 miljoner kronor från en okänd sponsor, som SvFF:s överklagandenämnd beskrev som ett ”utländskt bolag” i sitt beslut om att bevilja ÖFK elitlicens. Lidström vill fortsatt inte avslöja vilket bolag det handlar om.

- Jag vet inte. Vi hoppas att pengarna ska dyka upp inom kort. Vi för diskussioner och vi kommer nog att kunna kommunicera det inom kort. Det är förhoppningen i alla fall. Vi vet inte hur det går exakt, men vår förhoppning är att vi ska kunna kommunicera det så fort vi bara kan.

Hur ser arbetet ut framöver?

- Vi kommer att fortsätta sälja aktier och försöka att få in mer pengar för att stärka upp kassan, men vi har samtidigt en budget som är lagd och utifrån den kommer vi att klara oss. Men det är klart att vi vore ju knasiga om vi bara satte oss ner och var nöjda och glada. Vi vill stärka upp kassan och se till att det finns goda marginaler framöver. Vi kommer att fortsätta jaga sponsorpengar och olika lösningar för att hitta folk som vill stödja oss.

Är ni rädda över att hamna i ett liknande läge igen?

- Känslan är att det faktiskt bara är glädje som vi känner just nu. Vi tar med oss erfarenheter och vår förhoppning är att vi aldrig ska hamna i det här läget igen. Det här är ett läge som man hamnar i en gång under en föreningshistoria. Vi jobbar för att det aldrig ska hända igen.

Hur stora är era skulder nu?

- Vi haft en del skulder till en mängd olika leverantörer och nu börjar arbetet med att betala av dem. Det började vi tidigt med den här veckan och vår förhoppning är att vi succesivt under de närmaste veckorna ska betala tillbaka våra skulder och därmed kunna vara skuldfria mot våra leverantörer. Det är vår absoluta målsättning.

ÖFK har därtill bland annat en skuld på drygt fyra miljoner kronor till Daniel Kindberg, som från maj i fjol lånade ut runt sex miljoner kronor till föreningen.

- De ligger där också och vi återkommer när vi vet att vi kommer att betala tillbaka dem.

ÖFK meddelade även i slutet av november i fjol att föreningen behöver minska personalstyrkan med runt 13 tjänster. Ännu är däremot inte den processen klar.

- Det är sagt att det gäller 13 tjänster, men vi hade under förra säsongen ett antal tjänster som avslutade och som inte är tillsatta. Fackförhandlingarna pågår och har pågått sedan i mitten av hösten och de fortsätter. Förhoppningen är att man ska komma i mål där för att veta vad som gäller, men de pågår och efter det vet vi hur många tjänster det rör sig om.