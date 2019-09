ÖFK:s tunga besked - back missar Falkenberg-matchen

Östersunds FK ställs på lördag mot Falkenbergs FF. Då kommer inte viktige backen Eirik Haugan till spel. - Vi kommer låta honom träna under helgen och får se hur han svarar på det, säger tränaren Ian Burchnall till ÖP .

Östersunds FK har det just nu tungt, både ekonomiskt och sportsligt. ÖFK är mer eller mindre indraget i bottenstriden efter fyra raka förluster och vann senast en allsvensk match den 14 juli mot Norrköping på Jämtkraft Arena. Därmed väntar under lördagen ett viktigt möte med Falkenbergs FF på Falcon Alkoholfri Arena.

Men då får ÖFK, förutom avstängde Dino Islamovic, även klara sig utan viktige backen Eirik Haugan. Backen fick flera smällar senast mot Kalmar FF och har nu problem med en vrist, vilket gör att han är utanför lagets matchtrupp till FFF-matchen.

- Vi kommer låta honom träna under helgen och får se hur han svarar på det och om han kan vara med mot Örebro, säger ÖFK-tränaren Ian Burchnall till Östersunds-Posten.

Matchen börjar klockan 13.30 under lördagen och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.