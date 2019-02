ÖFK:s Weymans om flytten till Sverige och förlusten av sin pappa: "Allt jag gör, gör jag för honom"

Få belgiska spelare hoppar direkt från den inhemska andradivisionen till allsvenskan, men Marco Weymans gjorde det i vinter. 21-åringen kom till Östersunds FK på ett treårskontrakt som ersättare för Dennis Widgren.

Östersund hade kollat på Weymans några månader, efter tips från Weymans agent som även jobbar åt Rewin Amin, och sedan gick det ganska snabbt. Det fanns intresse från klubbar i högstadivisionerna i både Nederländerna och Belgien, men Weymans ville testa något nytt.

- Det är ett bra steg för min karriär. Ett lag som spelar den fotbollen som jag vill spela, som har samma ambitioner som jag har – att vara mästare och vinna titlar. Laget har den drivkraften. Sedan ville jag också gå utanför min "comfort zone".

Weymans växte upp i Belgien, med en pappa från Belgien och en mamma från Burundi, men som hade flytt från Burundi på grund av inbördeskriget. Weymans växte upp med att konstant spela fem-mot-fem-fotboll på sin fritid. Han spelade så länge han orkade, gick och köpte något litet att äta, och spelade vidare.

Han hade två stöttande föräldrar, och framför allt hans pappa var involverad i sin sons fotbollsspelande. Pappan avled dock när Marco var 15 år gammal.

- Det var en riktigt jobbig period. Jag har också svårt att visa känslor, jag har svårt att gråta inför andra, utan gör det bara när jag är ensam.

- Och innan det kanske man bara tänkte på sin talang som fotbollsspelare, men från och med den dagen fokuserade jag bara på hårt jobb.

- Allt jag gör, gör jag för honom.

Numera ser Marco Weymans sin mamma som en stor förebild. Hon tog två jobb för att försörja familjen, och hon blev allt mer intresserad av att kolla på sin sons matcher. Han säger att hon med all säkerhet lär komma över för att titta på hans matcher i Sverige också, trots att hon numera har hus i Burundi.

När det gäller Marco Weymans fotbollskarriär så spelade han ungdomsfotboll i Beerschot, men flyttade till PSV i tonåren. Under åren i PSV var han U-landslagsspelare för Belgien, och antalet U-landskamper slutade på drygt 20 stycken.

Han stannade några år i PSV, men fick ingen chans i A-laget. Det var dock en annan anledning till att han lämnade.

- Det var därför jag lämnade PSV. Jag ville inte spela vänsterback då, men nu gillar jag det.

Det blev istället Cardiff för att testa sig själv som central mittfältare, efter att ha varit på radarn hos bland annat Fulham och Atalanta. Han tränade med Cardiffs A-lag, men det blev aldrig mer än så. Tränaren Neil Warnock var tydlig med att det skulle bli svårt för unga spelare att få chansen.

- Han sa det rakt ut, vilket är bra. Inga omvägar. Han sa ”det är inte att jag inte vill ha unga spelare, men unga spelare har inte erfarenheten jag vill ha”.

Weymans flyttade därför till AFC Tubize för 18 månader sedan, och i augusti 2017 gjorde han sin första seniormatch. Det tog några månader att hitta sin roll, men sedan testade tränaren att sätta Weymans som ytterback igen. Och det fungerade så pass bra att han aldrig släppte den platsen. Han blev bland annat vald till december månads bästa spelare i Tubize.

Det var det som ledde till att Östersund värvade honom i vinter. Han har sedan tidigare stött ihop med nuvarande lagkamraten Sixten Mohlin, då han i en U-landskamp för några år sedan gjorde ett lobbmål från över halva planen på Mohlin. Han har även skruvat in ett par fina frisparkar genom åren, men vad kan den allsvenska publiken förvänta sig utöver det?

- Jag är en spelare som ger allt. Jag gillar inte att förlora. Jag vill framåt. Jag är ganska bra med bollen, och jag letar efter lösningar istället för att bara slå iväg bollen.

Östersunds FK möter i dag Rostov i en träningsmatch, som börjar 16.30 och sänds via C More.