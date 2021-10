Oklara besked kring Asoro - spenderade natten på sjukhuset

Simon Strand tacklade in Joel Asoro i en reklamskylt i slutet av matchen mellan Djurgården och Elfsborg. Asoro behövde bytas ut och såg ostabil ut när han leddes till bänken.

Kalle Barrling, naprapat i Djurgården, lämnar en uppdatering kring läget med Asoro, men det är något oklara besked.



- Det var en ganska ordentlig smäll, som vi valde att kolla upp. Så Joel åkte in till sjukhuset och stannade där över natten och vilar upp sig. Vi kommer göra en utvärdering under eftermiddagen, förhoppningen är att han kommer vara igång med aktivitet under morgondagen, säger han i en video på Djurgårdens hemsida.

ANNONS

Det är för tidigt att säga om 22-åringen kommer kunna spela mot Kalmar.



- Det får närmsta dagarna utvisa, så tar vi det därifrån.

Barrling ger även en uppdatering på övriga skadeläget i truppen. Haris Radetinac missade matchen mot Elfsborg på grund av sjukdom.



- Haris behöver någon dag till för att komma tillbaka. Vi hoppas att han kan vara tillbaka mot Kalmar, men vi kämpar mot klockan där, säger han.

Kring Emir Kujovic har han mer positiva besked. Efter problem med handen är han tillbaka i träning.