Olsson om resan tillbaka till allsvenskan - och planen efter karriären: "Alla kan inte tjäna miljarder i PL"

David Olsson, 25, är tillbaka i allsvenskan.

Målvakten, som är fostrad i IF Elfsborg, tog sig upp i Borås-klubbens A-lag och gjorde två allsvenska matcher under 2017 och 2018, men fick sedan inte chansen igen och var på lån hos IK Oddevold i ettan och Örgryte IS i superettan innan han för två år sedan lämnade för Lindome Gif i ettan.

Efter två säsonger med Lindome i ettan tog 25-åringen inför i år steget upp till allsvenskan igen, och har nu kommit till spel i Varbergs Bois två senaste matcher mot Elfsborg och IK Sirius i serien.

Olsson är tacksam över förtroendet och glad över att vara tillbaka i svensk fotbolls finrum.

- Jag tackar bara för förtroendet och försöker betala tillbaka det på bästa sätt. Jag har gjort mitt bästa när jag fått chansen och jag är alltid redo för att spela oavsett hur det ser ut. Det gäller att ta chansen när man får den, och det är kul att få speltid, säger han till Fotbollskanalen.

Olsson, som konkurrerar med rutinerade Fredrik Andersson som stod i premiären mot Mjällby AIF, var inte riktigt beredd på att kastas in i hetluften redan i den andra omgången.

- Jag vet att Fredrik Andersson är en väldigt bra målvakt och vi har varit ihop i Öis tidigare, så jag kom in med en inställning om att jobba hårt och träna på för att sedan förr eller senare få en chans. När jag skrev på trodde jag kanske inte att jag skulle få spela i andra matchen, men det var bara att göra mitt bästa och göra så gott jag kunde utifrån förutsättningarna.

Hur ser du på dina chanser att spela framöver?

- Tränaren tar ut laget och det är bara att acceptera oavsett vilka beslut som tas. Jag vill såklart fortsätta spela varje match, men det är en bra konkurrenssituation. Det är bara för mig att fortsätta göra mitt bästa och sedan är det tränarens beslut om vem han tror är hetast och vem som kan göra störst skillnad i matcherna.

När Olsson lämnade Elfsborg för Lindome och ettan var det för att få kontinuerligt med speltid med hopp om att studsa upp till allsvenskan igen. Han menar att det var ett enkelt beslut fotbollsmässigt, men samtidigt lite tungt känslomässigt efter många år i sin moderklubb Elfsborg.

Olsson hade hela tiden en stark tro på att ta sig tillbaka till allsvenskan.

- Jag ville hjälpa min framtida karriär för att kanske studsa upp igen, vilket nu lönat sig till slut, säger han och fortsätter:

- Om jag inte hade trott på det tror jag inte att jag hade fortsatt spela fotboll. Om jag gör något vill jag helst göra det fullt ut, till hundra procent, och även om jag uppskattade tiden i Lindome väldigt mycket med alla människor som jag lärde känna, så var det ett beslut för att komma tillbaka till allsvenskan igen. Jag hade aldrig hållit i de två åren om jag inte hade trott på att det skulle gå.

Under sejouren i Lindome började keepern även studera till byggingenjör, vilket han gör fortsatt, men numera på deltid. Han vill vara förberedd för livet efter fotbollskarriären.

- Jag kom upp i Elfsborgs A-lag precis efter studenten, så jag hade aldrig haft ett jobb eller så, men jag vet att det kommer en tid efter fotbollskarriären. Alla kan inte tjäna miljarder i Premier League, och man vet aldrig vart ens karriär tar vägen, så jag har alltid haft en tanke om att vara förberedd när jag väl lägger av. Jag har ingen aning om det är om fem, tio eller femton år, men jag vill vara förberedd när den dagen kommer. Det kan komma skador och oförutsägbara grejer inom den här branschen.

Nu är främst fokus på att fortsätta leverera bra prestationer i allsvenskan, och så här långt är han relativt nöjd med Varbergs inledning av säsongen med tre poäng på tre matcher.

- Jag tycker prestationsmässigt att det är en ganska rättvis start för oss sett till hur många poäng vi samlat ihop. Vi gjorde en bra fotbollsprestation mot Mjällby, men var lite sådär på våra fasta situationer. Mot Elfsborg kom vi inte riktigt upp i nivå under delar av matchen, och mot Sirius gjorde vi vår bästa match hittills, då vi tryckte ner dem och fick bett i vår press. Jag tycker det blivit bättre och bättre. Även om vi inte vunnit har vi tre poäng efter tre matcher och det får vi ta.

Vad har saknats för en seger?

- Vi har gjort tre mål på tre matcher, så vi behöver göra fler mål och komma till bättre lägen, vilket vi gjorde mot Sirius. Nu ska den bara sitta också. Det känns som vi har hittat något bra defensivt och vi släppte inte till lika många målchanser senast som mot Elfsborg, samtidigt som vi hade bättre kontroll. Vi ska fortsätta som vi gjort defensivt och spetsa till det lite framåt.

Varberg ställs under lördagen mot Hammarby IF i Stockholm, och Olsson har gott hopp inför matchen.

- Alla matcher i allsvenskan är tuffa, då det finns många bra lag, och Hammarby är ett av de bättre, så det blir en tuff utmaning, men vi ser fram emot matchen. Vi är fortfarande obesegrade, även om vi inte har någon vinst, så vi har en ganska go känsla i laget. Hela laget ser fram emot matchen.