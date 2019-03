Ordbråk inom svensk fotboll - SFSU-basen till attack: "Aldrig blivit så förminskad förut"

I dagarna lanserades en ny supporterröst inom svensk fotboll vid namn Initiativ Svensk Fotboll (ISF). Då uttalade sig initiativtagaren Tom Davidson för TV4 och berättade att organisationen vill driva frågor om jämställdhet, inkludering och schysst uppförande.

- Vår vision och våra mål är givetvis att vi skapar en fotboll för alla, där flickor och pojkar får exakt samma förutsättningar och där barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas på samma sätt och där vi har läktare som är fulla av härlig, skön stämning, men som är fria från olagligheter, hotfullhet och hatiska ramsor. Vilka möjligheter det skulle skapa, det vore helt fantastiskt, sa Davidson till TV4.

Bakom initiativet står flera miljardärer och personer inom svenskt näringsliv. Utöver Davidson, som länge varit engagerad runt Djurgården, stöttas projektet av till exempel Jonus Bartholdson (vd för Pulsen och sponsor till Elfsborg och Kalmar), Johan Andersson (vd för Mellby Gård och sponsor till Trelleborg), Jenny Lindén Urnes (ordförande i Lindéngruppen och sponsor till Helsingborg), Johan Glennmo (vd för Danir och sponsor till FC Rosengård), Alexander Af Jochnick (ordförande i Oriflame och styrelseledamot i Djurgården) och Jan Ståhlberg (vd Trill Impact).

Men Initiativ Svensk Fotbolls intåg i svensk fotboll har inte varit okomplicerat. Fotbollskanalen har varit i kontakt med den stora supporterrösten som finns i dag, Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU), och organisationens ordförande Sofia Bohlin är kritisk till sättet som ISF försökt ta plats på hittills. Hon välkomnar nya supporterinitiativ men ogillar hur Tom Davidson agerat gentemot SFSU.

- SFSU blev kontaktat av Tom i februari. Jag bokade in ett möte med honom då. Han förklarade att det finns ett behov hos SFSU och svensk fotboll av det här projektet. Kontentan av det han sa var att det finns ett allvarligt problem i svensk fotboll och att vi inte vågar prata om det, att vi inte vågar agera och att vi inte vill agera. Och att det då behövs en röst som kan göra det. Den rösten ska vara Tom och ISF, säger Bohlin.

- Han förklarade för mig att det inte finns någon respekt för SFSU eller mig som ordförande, bland klubbarna och andra aktörer i fotbollsmiljön. Att vi inte når ut. Han menade att jag är en supporter, medan han från näringslivet får respekt av och har kontakter i de rum som vi inte bjuds in till eller rum som vi finns i men där folk inte lyssnar på oss. Därför behövde vi honom, enligt honom.

Hur reagerar du på det här?

- Jag har inte varit med om att bli så förminskad inom svensk fotboll förut. Han förminskar det vi gör och de organisationer vi representerar, och därmed förminskar han det samarbete som finns inom svensk fotboll och som utvecklats något enormt under de senaste fem-sex åren. Jag känner inte alls igen det han pratar om. Det är väldigt tråkigt och det påvisar att det finns en bristande kunskap från ISF:s sida.

Vad är det för frågor han menar att ni inte agerar kring?

- Så som jag uppfattade det handlar det om frågor som rör jämställdhet, diskriminering, hot och hat. Det är områden som vi alltid diskuterat och arbetat med, både internt och som fristående organisation tillsammans med Sef. Det är ju en stor del av vårt samverkansprojekt med Sef, ett femårsprojekt som vi har. Det handlar ju till stor del om det arbete som man kan se görs genom klubbarnas SLO:er. Vi har en väldigt djup relation och ett djupt samarbete med dem.

Bohlin är i dagsläget osäker på om ISF-initiativet görs med vad hon ser som goda avsikter.

- Det kanske inte handlar om arbetet som måste göras, utan kanske om att det ska göras av vissa personer. Hade man genuint varit engagerad för saken så hade man ganska snabbt kunna läsa sig till att det finns ganska många olika projekt som är i gång som man hade kunnat stötta eller engagera sig inom istället för starta ett nytt.

Kan det inte vara bra med ett komplement då? Är det inte bara bra att fler engagerar sig?

- Jag tycker alltid att det är fantastiskt när det kommer människor och organisationer som vill engagera sig för en god sak, men då kan man också känna av läget. Behövs det startas ytterligare organisation eller finns det aktörer med projekt som man kan samarbete med och kring?

- Att vi inte vågar arbeta med de frågorna som de pratar om är direkt fel. Min uppfattning är att de tycker att de behövs för att vara ett komplement till oss och att vi skulle driva olika sorters arbete. Men jag håller inte med där. Det som de pratar om är det som genomsyrar SFSU och allt vi arbetar med. Att komma in som en ny aktör i något, och speciellt som supporteraktör, krävs förankring. Att man är insatt och villig att arbeta utifrån den kontext och den miljö som finns i dag.

Ni hävdar att ni jobbar med de här frågorna, kan det då handla om att ni inte varit bra nog på att kommunicera det?

- Vi kan alltid bli bättre på kommunikation, där kan vi alltid utvecklas. Men vi har ändå en så pass bra kommunikation att man ganska snabbt kan läsa sig till vad som sker i supporter-Sverige, både kring vad vi gör som enskild organisation och vad våra medlemmar arbetar med. Även vad vi gör med andra parter kring fotbollen. Det är så pass synligt.

Bohlin ser också en skillnad i vilken typ av bakgrund som människorna i ISF kontra SFSU och dess medlemsföreningar har, vilket kan försvåra läget om ISF inte visar upp vad SFSU menar är respekt för deras verksamhet.

- Självklart provocerar det när kapitalstarka personer ska gå in i något utan att vara inlästa på rådande kontext och utveckling, och presentera någon typ av Messias-lösning. Gärna en snabb lösning också. Det finns inga lösningar som kan genomföras snabbt och som samtidigt är hållbara. Det är viktiga är att man sätter sig in i vad som är status just nu och vad som bedrivs. Fotbolls-Sverige och supporter-Sverige vilar på ideella krafter, det handlar inte om vem som har mest kapital. Det är inte det som avgör hur mycket man bidrar till idrotten. Här är det kärlek, tid och individuell kraft utifrån sina förutsättningar som gäller. Det finns en stolthet i det, att kunna lägga ner tio timmar ideellt en vecka inom valfritt område. Så självklart provocerar det när någon ska komma in med en quick fix baserat på ekonomi och att man kan slänga in X antal miljoner i det.

Vad händer framåt? Kommer ni samarbeta och samtala med ISF?

- För att man ska kunna samarbeta och bygga en relation till varandra så tycker jag att allt ska inledas med en ömsesidig respekt och förståelse för varandra. Jag upplever inte att vi börjat i den änden.

Om du hade upplevt att det funnits en respekt och förståelse, hade du gärna samarbetat med ISF då?

- Absolut, absolut. Jag pratar med alla som vill berätta vad man är intresserad av och vill engagera sig. Jag tar samtal med alla, men då måste diskussionerna inledas med en ömsesidig respekt och en lyhördhet kring vad det är som sker just nu. Det är där man får börja, avslutar Sofia Bohlin.

Tom Davidson har ingen förståelse för den bild som Sofia Bohlin målar upp.

- Jag har inte sagt de här sakerna, är faktiskt chockad och väldigt illa berörd. Motivet till min kontakt med Sofia och SFSU var att jag med goda intentioner, stor respekt och ödmjukhet och i god tid ta en kontakt för att presentera det vi gör och förklara att vi högaktar och respekterar SFSU och deras roll inom svensk fotboll och sträcka ut handen för ett samarbete. Det är så jag har uppfattat vår kontakt och jag har även mejl som styrker min mycket respektfulla och ödmjuka inställning till Sofia och SFSU. Alla som känner mig vet att jag aldrig skulle säga de här sakerna. Jag har den största respekt för Sofia, SFSU, alla supportrar som representerar supporterorganisationen i SFSU, säger Davidson till Fotbollskanalen.

Hur kan det komma sig att man får två så olika uppfattar av något?

- Det vet inte jag. Jag ställer mig helt oförstående till den upplevelsen av vårt samtal och våra kontakter. Jag skulle som sagt aldrig formulera mig på det sättet. Varför skulle jag ta kontakt inför en lansering och vara respektlös? Det vore både att gå emot allt jag står för som person och vårt initiativ handlar ju bland annat om vikten av att visa respekt och schysst uppförande. Jag är som sagt väldigt illa berörd av hela situationen och har mejl som styrker min inställning, varför skulle den sen helt ändras under vårt Skype-samtal?

Varför kan inte ni engagera er mer i SFSU i stället för att starta den här egna organisationen i stället?

- Vi tycker att SFSU gör ett bra jobb och man är Sveriges intresseorganisation för alla supportar som jag och ISF har en stor respekt för. Vi är en fristående röst och ett initiativ som vill bidra till SFSU, till Sef:s arbete, till SvFF:s arbete och till EFD:s arbete inom de här områdena. Som fristående röst kan vi fokusera på på enbart de här frågorna och bidra med andra perspektiv. Det är väl bara positivt med nya krafter som vill hjälpa till? Varför se negativt på ett initiativ som vårt?

- Vi vill på inget sätt konkurrera eller skapa några problem för SFSU. Detta har jag även väldigt tydligt utryckt i mejl till Sofia Bohlin.Tvärtom så vill vi vara en positiv kraft för alla inom fotbolls-Sverige, det är vår absoluta intention.

Hur ska ni göra det, vad har ni för konkreta planer kring hur ni ska jobba med de här frågorna?

- Genom fotbollsuppropet vill vi samla fotbollsälskare och människor som berörs av fotbollen som tycker att jämställdhet, inkludering och schysst uppförande är viktigt. Vi vill göra det enkelt för alla som vill stötta svensk fotboll i deras arbete inom de här frågorna. Om vi är många människor som visar att vi tycker att de här områdena är viktiga så upplever vi att vi kommer att sända en jättepositiv signal till alla som jobbar för det här inom svensk fotboll. Sedan vill vi gärna bidra med tankar och idéer om de centrala intressenterna vill träffa oss och prata med oss. Vi kommer i fred och vill vara en positiv kraft för alla, det är den enda intentionen för det här initiativet. Vi vill vidare att fotbollen agerar pådrivande för jämställdhet och inkludering. Och vi tycker att det är rimligt att alla vi inom fotbollen ska förhålla oss till fotbollens värderingar och vad som anses som acceptabelt beteende i samhället i övrigt. Så är det inte alltid inom fotbollen och det har en negativ påverkan på barn, ungdomar, fotbollen och samhället i stort och försämrar fotbollens trovärdighet som positiv samhällskraft och möjligheter att uppnå sin fulla ekonomiska och sportsliga potential.

På vilket sätt är ni en supporterröst?

- Vi vill skapa en kompletterande röst och vi ser på supporterbegreppet som brett, att alla som gillar fotboll är supportrar oavsett hur engagerad man är. Jag, som jobbar professionellt med det här, har en enorm respekt för alla ideella supportrar. De är ovärderliga och jag vill inte på något sätt jämföra mig med dem. Däremot finns det supportrar runtom i Sverige som skrivit på vårt upprop och de är vanliga supportrar. Det är därför vi ser att det här är en supporterröst. ISF och fotbollsuppropet riktar sig även till människor som berörs av eller har en relation till fotbollen. Vi tror att det är viktigt att fotbollen som positiv och påverkande kraft i samhället även lyssnar in de som berörs av fotbollen men nödvändigtvis inte är supportrar. Vi ser att ISF fyller en funktion genom att vi fångar upp supportrar som kanske inte är engagerade i de organiserade supporterorganisationerna och personer som berörs av fotbollen och ger oss ett välbehövligt utanförperspektiv.

En sak som rört upp känslor sedan inslaget om ISF i TV4 är en underrubrik som förekom i tv-sändningen. På den stod det: "Näringslivet vill rädda svensk fotboll".

Nu vill Tom Davidson förtydliga:

- Vi har aldrig sagt eller skrivit det. Det kommer inte från oss, det kommer från TV4 och Fotbollskanalen och är väldigt olyckligt då uppfattningen verkar var att det är vi som sagt det. Som vi skriver på isf.nu är svensk fotboll mycket framgångsrik och tar nya steg framåt varje dag. Sef, EFD, SvFF, SFSU och alla våra föreningar och supporterorganiationer gör ett mycket bra jobb och jag vet hur svårt och ofta utsatt deras jobb är så min respekt och ödmjukhet inför deras arbete är stor. Vårt initiativ handlar om att stötta det arbetet och den utvecklingen.

Om Sofia Bohlins citat kring att det "provocerar när kapitalstarka personer ska gå in i något utan att vara inlästa på rådande kontext och utveckling, och presentera någon typ av Messias-lösning" säger Davidson:

- Jag har tio års erfarenheter att arbeta med stora utvecklingsprojekt kring en av Sverige största fotbollsföreningar och har lett ett av de större värdegrundsarbeten som genomförts inom svensk idrott så jag förstår utmaningen. ISF har inte presenterat någon snabb lösning utan ett upprop för att ge uttryck för vad vi tycker är viktigt om svensk fotboll ska ta nästa steg inom jämställdhet, inkludering och schysst uppförande. Och givetvis är det ideella krafter som bygger och bär upp fotbolls-Sverige, har vi sagt något annat? Samtidigt är ju fotbollen även beroende av intäkter från sponsorer, publik och tv - och att företag vill stötta ett initiativ som vill verka för en jämställd, inkluderande och schysst fotboll är väl jättepositivt?

- Jag ställer mig väldigt frågande till att Sofia säger så, speciellt som jag, som sagt, mer än en månad innan lanseringen av ISF med stor ödmjukhet och respekt kontaktade Sofia och berättade att vi respekterar SFSU, inte vill konkurrera utan vill vara med och stötta SFSU samt ber om hennes och styrelsens feedback på vårt budskap för att vi just vill lyssna in vad SFSU säger. Tyvärr fick jag ingen feedback, inte ens ett svar. Jag vill också igen betona att jag kan styrka detta med mejl jag skickat.