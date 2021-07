Efter sommaruppehållet har Örebro SK spelat en match på hemmaplan i allsvenskan, och det var under söndagen mot Hammarby IF (förlust 2-0). Då fick klubben släppa in runt 2500 åskådare, men inför nästa hemmamatch mot AIK har maxkapaciteten utökats.

Matchen spelas måndag 26 juli, och då kommer de att kunna välkomna cirka 3800 åskådare på Behrn Arena. Detta betyder också att AIK:s supportrar kommer tilldelas en sektion på arenan.

Örebro SK har meddelat att AIK:s supportrar kommer att tilldelas en sektion på Behrn Arena till matchen mot ÖSK som spelas måndagen den 26 juli.



Mer information om exakt antal platser samt köplänk återkommer vi med i AIK Fotbolls sociala kanaler under fredagen.

ANNONS

📸 @jojjesplejs pic.twitter.com/uIrd3GPEdy — AIK Fotboll (@aikfotboll) July 19, 2021