Oro för massflykt om Hunt skulle bli kvar: "Risk att många säger upp sig i så fall"

Sedan 2010 har Peter Hunt varit ordförande i IFK Norrköping. Men nu vill valberedningen att han lämnar sin post och har i stället föreslagit Sakarias Mårdh som ny ordförande.

Valberedningens ordförande Lars Ahlm är hård i sina uttalanden om varför han inte vill ha kvar Hunt.

- Från början hade vi en plan om att ge Peter en mandatperiod till med förslag till överlämning till en annan person som då kunde ta över som ordförande, men under processen och efter många samtal med olika personer så landade vi i att vi inte kan fortsätta med samma tanke om att föreslå Peter. Det har inte varit ett enkelt beslut, men det är en nödvändig förändring som situationen kräver, säger Ahlm och fortsätter:

ANNONS

- Utifrån rådande krissituation har vi ett stort behov om att bli en enad förening igen, som samarbetar och där alla trivs. Det har vi inte sett som en framkomlig väg om vi inte föreslagit en förändring på ordförandeposten.

Valberedningen har föreslagit Sakarias Mårdh som ny ordförande. 39-årige Mårdh är vd för A&O Ansvar och omsorg AB. Han är även med i flera andra bolagsstyrelser och intresseorganisationer, och tidigare också i andra ideella föreningar. Han sitter just nu i IFK Norrköpings styrelse.

- Vi måste göra vissa förändringar i IFK. Vi vill ha ett nytt och bredare ledarskap som bygger på transparens, trygghet, medinflytande och delaktighet, säger Lars Ahlm.

- I processen inför förslaget vi nu har gjort så har vi samtalat och lyssnat med över 50 unika människor, flera har vi pratat med flera gånger, några företräder stora grupper. Vi har pratat med anställda, större samarbetspartners, supporterorganisationer, supportrar, föreningens revisorer, styrelsen med flera. Det vi landar i är en entydig bild att det behövs en förändring. Det behövs ett nytt ledarskap. Slutsatsen är att det är dags nu. Det är därför vi lägger fram detta förslaget.

ANNONS

Hur ställer sig den nuvarande styrelsen till förslaget?

- Alla i styrelsen backar upp Sakarias. Man ser ett helt annat tänk och uppbyggnad kring lagarbete och att alla lirar tillsammans. Att man tillsammans tar sig an uppgiften, en uppgift man måste ta allvarligt på. Man måste ena föreningen så att vi kan läka och få arbetsro. Det vi föreslår är en möjlighet till detta och det är det här som vi behöver just nu. Vi har höga ambitioner på planen, vi ska inte ha en annan ambition i styrelserummet.

För en vecka sedan publicerade styrelsen ett uttalande på klubbens hemsida om att man under december och januari tagit fram en rapport om arbetsmiljön i verksamheten, och att det finns en del brister där arbetssätt och kommunikation behöver förbättras med styrelsen och enskilda personer.

I uttalandet gick det också att läsa att ansvaret för arbetsmiljön "landar på styrelsen och ytterst dess ordförande".

Brevet var undertecknat med allas namn i styrelsen utom ordförande Peter Hunt och ledamot Henrik Kvick.

ANNONS

När Fotbollskanalen nu frågar Lars Ahlm om det verkligen är så att hela styrelsen backar upp Sakarias Mårdh så blir svaret:

- Det finns en som kanske kan se Peter som ordförande. Men han ser inte Sakarias som ett dåligt alternativ, men är lite mer på Peters sida. Men han har ett år kvar och vill fullgöra sin mandatperiod. Han har inga problem med att få en ny ordförande, säger Ahlm.

Hur ser Peter Hunt på ert förslag?

- Vi har haft många kontakter under resans gång, i alla fall tre mer formella möten i Teams, det senaste var i går eftermiddag. Då fick han veta förslaget. Han har noterat det och respekterar det. Jag kan förstå att han blev besviken, det är väl ganska naturligt.

- Vi kan konstatera att Peter tidigare sagt att han kan stå till förfogande för en till period under förutsättningar att han inte blir utmanad. Nu vet vi inte hur han ser på det här. Men klart är att under Peters tid så har det skett väldigt mycket gott. Han gick in och satsade många timmar och har även haft ett driv och engagemang. I dag mår vi bra ekonomiskt.

ANNONS

Kommer Peter att ställa upp för omval?

- Vet ej. Men vi har ju tagit fram det vi anser är bäst i rådande situation och där ingår inte Peter.

Blir du förvånad om han ställer upp för omval?

- Vet inte. Det är några veckor kvar.

Tror du att Sakarias kommer att bli utmanad av någon?

- Vet ej. Närmast till hands ligger väl att Peter blir föreslagen. Det är inte orimligt att han blir det. Men vad händer sedan då? Flera i styrelsen känner att man inte vill vara kvar om Peter stannar. Det finns även en oro bland anställd personal som också vill lämna i så fall. Det är samma med revisorer och annat. Det finns en uppenbar risk för det, att många säger upp sig och lämnar föreningen om Peter blir kvar.

- Det har redan varit stökigt i föreningen och nu vill vi få ett slut på det. Vi vill vara en förening som mår bra och fungerar ihop. Styrelsen har delvis varit dysfunktionell. Där kan man ju fundera på varför? Vi har landat i att föreslå en förändring. I det här stökiga som har varit så har Sakarias klivit fram och försökt bygga broar bland de anställda som sköter den dagliga driften. Han har tagit ett stort ansvar och har ett helt annat ledarskap än det som Peter har.



ANNONS

Fotbollskanalen har sökt Peter Hunt.