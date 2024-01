Oscar Pettersson: "Är inte alls orolig - vi kommer göra massa mål"

I fjol hade IFK Göteborg stora problem offensivt och mäktade endast med 30 mål på 36 matcher (fjärde sämst i serien).

I år har Blåvitt spelat två försäsongsmatcher - och väntar fortsatt på lagets första mål.

Hemma mot Halmstads BK under fredagskvällen hade ett skadedrabbat Blåvitt åter svårt att komma till några riktigt heta målchanser, och förlorade med 1-0.

Tränare Jens Askou ser samtidigt positivt på insatsen.

- Jag tycker att det var en mycket bättre prestation än senast. Man ser vad vi har jobbat med sedan slutet av allsvenskan. Det var mycket mer struktur i det vi gjorde i dag och mycket mer kontroll, säger han.

Annons

- Sen måste vi naturligtvis addera kvalitet och den sista skarpheten när vi kommer till straffområdet, men när vi ser på vilka vi saknar i dag, och som inte har kommit till IFK Göteborg ännu som vi försöker få hit, så kan man tillåta sig att vara optimistisk.

Hur mycket oroar det dig att ni ändå inte har gjort ett mål efter två matcher?

- Det är en sån typisk rubrik-fråga som jag tycker är fullständigt ointressant att svara på, säger Askou med ett leende.

- Om man tittar på matchen ur ett tränarperspektiv ser du ett lag som gör allt vad det kan för att göra mål. Du ser också ett lag som avslutar med 15-, 16- och 17-åringar med många som inte har fått speltid innan. Man ser ett lag som försöker driva matchen. Jag är inte alls bekymrad just nu. Det är inte IFK Göteborgs A-lag som spelar den här matchen.

Annons

För att IFK Göteborg ska skapa de riktigt heta målchanserna saknas i dagsläget individuell kvalitet, menar Jens Askou.

- När vi kommer i bra skottläge eller ska slå den sista passningen är det vad vi saknar, men det visste vi om innan. Det har vi vetat om hela veckan när vi saknar de spelarna vi gör. Men vi vet att det kommer.

Ett av IFK Göteborgs nyförvärv som ska komma in och bidra med just offensiv kvalitet är Oscar Pettersson, som har hämtats in från BP. Mot Halmstad gjorde han sin första match hemma framför de blåvita supportrarna - och imponerade direkt med en vass insats.

Han ger sin syn på vad som saknas för IFK Göteborg i den sista tredjedelen av planen.

- Det är det sista lilla, det som kanske har varit ett problem här som jag hoppas kunna komma in och påverka. Små detaljer, relationer, att veta hur vi ska använda varandra på bästa sätt. Det finns bra tendenser. Jag är inte alls orolig över att vi kommer göra massa mål i år.

Annons

- Jag vet att vi har otroligt skickliga spelare och tränare i laget. Jag tror stenhårt på det här. Det finns en väldigt massa kvalitet i den här truppen.