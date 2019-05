ÖSK-mittfältaren om tuffa säsongsinledningen: "Kunde lagt mig ner och dött"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

ÖSK-mittfältaren Simon Amin, 21, har minst sagt fått sparsamt med speltid i inledningen av årets allsvenska säsong. På Örebros nio första matcher blev det noll minuters speltid, men i 3-1-segern borta mot Östersund fick han äntligen hoppa in.

- Jag hann inte värma upp och fick "pingislunga" när jag kom in. Men när jag kom ut till den andra kände jag mig pigg och jag gör en riktigt bra andra halvlek, säger Amin till Nerikes Allehanda.

Under säsongen har Amin känt sig i bra form, men medger att det varit tufft att inte få speltid.

- I början när jag inte fick spela tänkte jag hela tiden, "kom igen du får spela nästa match". Men på slutet har det känts tyngre och tyngre att komma tillbaka efter varje match och hålla uppe nivån på träningarna. Det har känts som att jag har varit så långt ifrån laget. Men jag har fortsatt jobba på och nu fick jag belöningen.

- Jag kunde ha lagt mig ner och dött men jag har fortsatt att kämpa på varje träning.

ÖSK:s nästa match spelas på måndag när laget tar emot Sirius på hemmaplan.

Du ser mötet, med avsparkstid 19:00, på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se.