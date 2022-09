Överraskningen: Djurgården inkluderar 15-årig truppdebutant i derbytruppen

Under söndagen drabbar Djurgårdens IF samman med Hammarby IF i ett glödhet Stockholmsderby. Inför matchen är båda lagen högst involverade i den allsvenska guldstriden och därmed är poängen som står på spel under söndagen av yttersta vikt.

I förra veckans 1-0-seger mot IK Sirius på bortaplan snackade Djurgårdens stjärnanfallare Victor Edvardsen till sig sitt tredje gula kort för säsongen, vilket innebär att han är avstängd och missar söndagens derby.

- Jävligt pissigt nu i efterhand. Jag tycker inte att jag gjorde något för att få det gula kortet. Jag ställde en fråga om varför han inte fick varning. Lite billigt och jävligt surt att inte få spela derbyt, sa Edvardsen till Fotbollskanalen efter matchen.

ANNONS

Som ersättare kallas nu en truppdebutant in, meddelar Djurgården på sin hemsida i samband med att man presenterar matchtruppen till derbyt. Isak Alemayehu, född 2006, tar plats i en A-lagstrupp för första gången någonsin.15-åringen spelar till vardags i klubbens P19-lag och är U16-landslagsman för Sverige. En stor talang, som bland annat bjudits in för provspel hos Feyenoord och Atalanta enligt sajten Fotbollstransfers.com.

Djurgårdens derbytrupp:

Målvakter:

Aleksandr Vasiutin

Jacob Widell Zetterström

Försvarare:

Piotr Johansson

Hjalmar Ekdal

Jesper Löfgren

Elias Andersson

Pierre Bengtsson

Marcus Danielson

Mittfältare/forwards:

Rasmus Schüller

Magnus Eriksson

Haris Radetinac

Albion Ademi

Emmanuel Banda

Hampus Finndell

Besard Sabovic

Gustav Wikheim

Amadou Doumbouya

Joel Asoro

Kalle Holmberg

Isak Alemayehu