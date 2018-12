Peking-basen kritisk till "DMK":s uttalande: "Lönlöst - slår mer tillbaka"

IFK Norrköping-yttern David Moberg Karlsson var i år med och bidrog till att Peking blev tvåa bakom AIK i allsvenskan. Han stod för tio mål och två assist i serien och har under senaste tiden varit tydlig med att han vill lämna klubben för spel utomlands.

I slutet av november rapporterade tjeckiska tidningen Denik Sport att en affär mellan Norrköping och Sparta Prag verkade vara i hamn efter ett bud på drygt tio miljoner kronor, men att Norrköping sedan drog sig ur affären.

Då uttalade sig Moberg Karlsson syrligt om klubben.

- Är jag kvar här i januari och vet, svart på vitt, att IFK drog sig ur - då kanske man undrar lite över deras beslutsfattande. Jag har varit med om att bryta trenden. Vi slutade tvåa. Det är inte så att jag lämnar ett sjunkande skepp. Jag har gjort poäng och varit med och byggt upp det här vi har idag, sa han till NT då.

Norrköpings ordförande Peter Hunt vill inte prata om detaljer kring uppgifterna om intresset från Sparta Prag, men bemöter Moberg Karlssons kritik och är tydlig med att han tycker att spelaren agerade "märkligt och onödigt".

- Vi bryr oss inte om den saken. Sen är det lite märkligt och onödigt. Det finns ett kontrakt mellan IFK och spelaren. Endera så säger man att man vill avbryta det, eller så fullföljer man och biter i och jobbar, säger han till Kamraterna.net.

- Att via media försöka påverka IFK i nån riktning är lönlöst, det slår mer tillbaka. David vill ut, jag förstår det, men man borde ha rådgivare och agenter omkring sig som ger råd i hur man agerar i de är fallen. Men det är ingen stor grej för mig, fortsätter han.

Moberg Karlsson tillhörde under sin förra utlandssejour Sunderlnad, Kilmarnock på lån och Nordsjaelland i Danmark. Han lämnade under 2013 IFK Göteborg för Sunderland och återvände under 2016 från Nordsjaelland till Norrköping.