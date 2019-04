Peking förnekar kontrakt med minderårig nigerian: "Har avtal med en akademi"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

För lite mer än ett år sedan meddelade IFK Norrköping att man bjudit in nigerianske Ishaq Abdulrazaq, född 2002, på provspel. Därefter har den nigerianske talangen besökt klubben i omgångar. I vintras uttalade sig scouten Stig Thorbjörnsen om att klubben var hoppfull om att kunna erbjuda spelaren ett kontrakt den dagen han fyller 18 år. Fifas regelverk säger nämligen att det är förbjudet att värva spelare som är under 18 år och från icke EU-land.

- Vad vi kan göra är att vinna killens tillit. Se till att han får det bra i IFK. Många afrikaner vill till Europa. Vi ska se till att Ishaq väljer oss och hans familj stöttar och vill samma sak, sa Thorbjörnsen till NT i januari.

För ett par dagar sedan uppgav den nigerianske sajten allnigeriasoccer.com att IFK Norrköping kommit överens med talangen om ett så kallat ”pre-contract” och därmed riskerade påföljd av Fifa för att ha brutit mot Fifas regelverk. Sajten påpekade att talangen tidigare bekräftat för Daily Trust att han skrivit på för Peking.

- Det är sant att jag har skrivit på för IFK Norrköping i Sverige. Det kommer bli en väldigt bra flytt för mig, sa Abdulrazaq till Daily Trust.

Allnigeriasoccer.com hävdar att allt pappersarbete är klart mellan Peking och Ishaq Abdulrazaq. Enligt sajten fanns det ett upprättat avtal med akademin Unity Academy samt ett spelarkontrakt med talangen.

Fotbollskanalen var under måndagen i kontakt med IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt som sa följande om artikeln:

- Jag har sett artikeln och det känns nästan som att det är planterat av någon. Det finns möjlighet inom regelverket att göra den här typen av ”pre-contract”. Men då måste det finnas ett par kriterier som måste vara uppfyllda. Jag kan inte gå in i detalj för jag är inte så hemma på det. Jens Gustafsson, manager i IFK Norrköping, känner till de här detaljerna mycket bättre. Men det finns en gråzon i det här kring vad som gäller kring spelare som är under 18 år och är från icke EU-land - och ett regelverk kring det. Det finns möjlighet att bjuda in dem till träningssessioner i olika perioder. De här "pre-contracten" är ofta mellan akademierna och klubben som sedermera kommer att ”sajna” (spelaren). Men jag är inte hemma på regelverket exakt. Jag vet att när vi upprättade det här ”pre-contractet”, som i sig inte är några konstigheter, var vi väldigt noggranna ur fotbollsjuridisk synvinkel. Vi känner oss väldigt trygga i det.



Peter Hunt hänvisar till managern Jens Gustafsson för mer detaljer. Gustafsson säger:

- Så här är det när det gäller Ishaq: dels vill vi hålla oss borta från att kommentera den typen av artiklar. Men det stämmer att Ishaq har varit hos oss ett antal tillfällen.

Managern menar att Norrköping inte skrivit något "pre-contract" med spelaren i fråga.

- Det stämmer inte. Vi har ett avtal med en akademi i Nigeria. Det är inte tillåtet att skriva ett avtal med en spelare som är under 18 år, säger Gustafsson.

Abdulrazaq har varit och besökt IFK Norrköping flera gånger och han befinner sig i staden just för tillfället.

- Vi följer hans utveckling, dels när han är här och dels när han åkt hem. Det är alltför tidigt att bedöma en spelare mer än så i så pass ung ålder.

Allnigeriasoccer.com uppgav även i den nämnda artikeln att Hammarby befinner sig i en liknande situation gällande den nigerianske mittfältaren Akinkunmi Amoo, 16. Men Hammarby dementerar kraftfullt att man har säkrat upp Amoo genom ett "pre-contract".

- Det är ju inte lagligt att skriva ett "pre-contract" och det har vi inte gjort varken här eller tidigare. För det får man inte göra. Vi kan inte binda upp spelaren så att vi har alla rättigheter. Det går inte, säger chefsscouten Mikael Hjelmberg till Fotbollskanalen.

- Vi vet ju mycket väl vem spelaren är, det är inget snack om det. Men det finns inget skrivet som vi inte får skriva. Vi har inget att vara oroliga över där.

Även Hjelmberg funderar i samma tankebanor som Peter Hunt om att artikeln har ett tydligt syfte från en annan part.

- Vi kan ju misstänka att det här är någon som vill dyka in från höger och sabotera med tanken att: "Det här trycker vi ut så kan det säkert bli liv uppe i Stockholm", säger Hjelmberg.