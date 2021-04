Persson ifrågasätter Bois tuffa spelschema: "Den italienska varianten"

Varbergs Bois föll under söndagen mot Djurgårdens IF med 3-1 på hemmaplan och har därmed nu en poäng efter tre spelade matcher i år i allsvenskan. På söndag, i nästa vecka, ställs Varberg mot Östersunds FK och därefter väntar tuffa matcher mot Malmö FF, Hammarby IF, IFK Norrköping och BK Häcken.

Nu uppmärksammar Aftonbladet att Varberg därmed, i slutet av maj, kommer att ha spelat mot sju av de åtta bästa lagen från i fjol på de åtta första omgångarna av säsongen före EM-uppehållet. Varbergs tränare Joakim Persson menar att det kan ligga något skumt i det.

- Det känns inte som de har tagit lottningskulorna på ett slumpartat sätt. Jag tror mer det har varit den italienska varianten, säger han till Aftonbladet och förklarar uttrycket "den italienska varianten" så här:

- Det är väl att bollarna studsar dit där de ska.

Aftonbladet skriver vidare att det är Svenska Fotbollförbundet som har ansvar för lottningen av spelordningen. Intresseorganisationen Svensk Elitfotboll hävdar samtidigt, för tidningen, att förbundet använder ett dataprogram som lottar spelprogrammet.