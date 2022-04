Petad - nu öppnar Friberg för att lägga av: "Är bara inte tillräckligt bra"

Erik Friberg är inne på sin tionde säsong i BK Häcken. Inför 2011 lämnade han efter en fyra år lång sejour i Hisingsklubben, men återvände 2017 efter att ha testat på utlandsspel i både Seattle, Bologna och Esbjerg - men även en två år lång period i Malmö FF. Det är trots allt för BK Häcken som hjärtat slår, och med 300 matcher för klubben på cv:t, kaptensbindeln på armen och en Häcken-ikon till pappa (Peter), är familjen Friberg gulsvart rakt igenom.

Erik Friberg har under alla sina säsonger i Häckentröjan varit given på mittfältet, som navet i anfallsspelet och ryggraden i klubben. Inte sällan har man kunnat läsa statistikartiklar om hur viktig 36-åringen har varit för Häckens lyft under det senaste decenniet.

Men i år har någonting hänt. I en skarp konkurrenssituation om de tre mittfältsplatserna har både Samuel Gustafson, Gustav Berggren, Mikkel Rygaard, Lars Olden Larsen, Amane Romeo och Alexander Faltsetas gått före Friberg, som ännu inte startat någon match i allsvenskan 2022.

- Speltiden har väl varit icke existerande, säger Friberg till Fotbollskanalen.

Erik Friberg suckar.

- Det är klart att det är jättetråkigt. Det var inget jag trodde inför den här säsongen. Nu var det ju två som hoppade in före mig senast, så man är en bit ifrån, konstaterar han.

Friberg har tidigare varit skadebenägen och har haft en hel del strul med ena vaden, främst under fjolårssäsongen där det bara blev speltid i 15 allsvenska matcher. Men någon skada är inte förklaringen till den knappa speltiden som blivit i år.

- Kroppsligt är jag bra och har egentligen tränat hela försäsongen. Jag är bara inte tillräckligt bra.

Vad har du fått för förklaring till det?

- Det har väl varit att jag inte riktigt passar in i sättet. Mer än så behöver vi inte gå in på, men det är rent fotbollsmässigt.

Häckens tränare Per-Mathias Högmo ger sin syn på situationen:

- Det är ju en tuff konkurrenssituation på mittfältet just nu. Vår Erik är vi flera av. Vi har ju många mittfältare, både offensiva och defensiva, säger Högmo.

Det har inte med hans skadehistorik att göra?

- Nej, han har tränat på bra över tid. Men det är klart att det är en fråga om 90 minuter eller inte.

BK Häcken har öppnat den allsvenska säsongen godkänt, och står på två segrar, ett kryss och en förlust efter fyra spelade omgångar. På söndag fortsätter det intensiva matchandet när Helsingborgs IF väntar på bortaplan.

Samtidigt har Erik Friberg fått infinna sig i en ny roll. Att stötta vid sidan av planen.

- Det är klart att det är jättetråkigt. Men jag vill att det ska gå bra för mitt Häcken, så klart. Det är bara att försöka stötta från sidan, men det är klart, när man fortfarande känner att man kan spela så vill man spela. Det är så det är i fotbollen.

Med sju månader kvar på kontraktet har Friberg tidigare beskrivit sin situation som en "utfasning". Nu berättar han att det sannolikt blir det sista året på fotbollsplanen.

- Nu är det många som har startat före mig, så det är klart att det är en utfasning. Så är det ju. Men det är egentligen inte så mycket mer att säga om det.

Lägger du skorna på hyllan efter säsongen om det fortsätter så här?

- Ja, det är väl klart. Det är väl inget att … Jag har egentligen inte tänkt så mycket på det. Jag har bara velat spela, så får man ta det när det kommer. Men om jag inte spelar några matcher så blir det svårt att fortsätta nästa år, säger Erik Friberg.