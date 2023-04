Picornell debuterade för Djurgården - hoppas få starta i nästa match: "Hade varit underbart"

Jacob Widell Zetterström kom sent in i en situation och träffade Tashreeq Matthews i stället för bollen, och fick rött kort. Då kom 19-årige André Picornell in och fick göra A-lagsdebut.

- Det var väldigt mäktigt, Klart att det var en tuff situation att komma in så där när man inte var förberedd och kastades in snabbt. Men det var väldigt roligt och skönt att hålla nollan, säger han.

Hur tycker du att det gick?

- Det gick bra. Vi vill ju vinna vinna, men när vi är en man mindre och Sirius trycker på så höll vi nollan och det var bra av oss.

Förra året lämnade André Picornell Brommapojkarna och gick till Djurgården. Där har det mest blivit spel i P19-laget.

- Jag hade till exempel match i går (läs lördags) med P19. Jag har även stått lite i U21, säger han.

Varför lämnade du BP för Djurgården?

- Djurgården hade en väldigt bra plan för mig och jag såg det som en möjlighet att lära mig nya saker. Det är en väldigt bra klubb.

- Jag tittar varje träning på Jacob (Widell Zetterström) och Tommie (Vaiho), båda är väldigt erfarna. Sedan försöker jag ta efter, fast ha min spets på det.

I och med att Widell Zetterström fick rött kort så är han avstängd mot Halmstad. Det betyder att Picornell kan få göra sin första start i allsvenskan.

- Vi får se. Jag tränar som vanligt nu och så får vi se. Men det är klart att det hade varit underbart, säger han.