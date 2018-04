Pimenta tar plats på lista över Europas bästa "okända" tränare: "Trevligt när det uppskattas"

Under onsdagen publicerade det internationella fotbollsmagasinet Four Four Two en lista som man valde att döpa till: ”De tio bästa tränarna i Europa du förmodligen inte hört talas om… än”.

Förutom tränare som Schalkes Domenico Tedesco och Werder Bremens Florian Kohfeldt återfinns även ett bekant namn för de som följer allsvenskan. Brommapojkarnas portugis Luis Pimenta, som inför den här säsongen tog över efter Olof Mellberg, tar nämligen plats som ett av namnen.

- Det är alltid trevligt när ens arbete uppskattas. Särskilt när man fortfarande är i inledningen av sin karriär. Jag är en av de yngsta på listan. Självklart är det en bra känsla, men inte så mycket mer än så. Det är mycket kvar att göra, säger Pimenta till Fotbollskanalen.

Tidningen skriver att: ”Vi kommer höra mycket mer om honom i framtiden”, men Pimenta själv, som ledde Kongsvinger upp till högstaligan i Norge samt till en cupfinal, undviker att sväva iväg.

- Jag hoppas att människor inte bara hör talas om mig, utan att det är för bra saker. Men under mitt liv har jag alltid fokuserat på nuet och att försöka göra det bästa av varje dag. Självklart kommer det att finnas mer positiva ögonblick i karriären än andra men i slutändan kommer hårt jobb öka dina chanser att bli framgångsrik.

Överlag vill han helst överlåta bedömningen av hans tränarkapacitet till andra.

- Det är inte jag som ska beskriva mig själv, jag är inte en tränare eller person som gillar att prata för mycket om mig själv. Nu är jag i Sverige och Fotbollskanalen får under säsongen möjligheten att lära känna mig bättre och sedan får ni göra er egen utvärdering. Men när folk frågar mig så beskriver jag väldigt kortfattat att jag är dedicerad och passionerad. Det är passionen till fotboll som får mig att lägga ner så många timmar.

- Jag har mycket att förbättra som tränare men om jag under 2019 är bättre än under 2018 och fortsätter så under åren så är jag inte så orolig för min framtid.