’Publikfest’ för Djurgården - Ekdal om återföreningen: ”Kan bli en mini-chock”

Vi alla kan historien. Pandemin utbröt under våren 2020, allsvenskan sköts upp, och när den väl startade i mitten av juni… Då ekade läktarna TOMMA.

Det här året har åtta personer varit välkomna till matcherna. Men nu är det slut på helt öde arenor. Regeringens senaste beslut betyder att klubbarna kan ta in 3000 personer per sektion, utifrån ett antal restriktioner som bland annat innefattar avstånd och hur många ingångar arenan har. Vad det innebär i praktiken varierar för klubbarna. Varberg kan bara erbjuda 392 platser medan AIK släpper in hela 15 340 åskådare.

På måndagskvällen ställs Djurgården mot Örebro. Då välkomnas 7282 supportrar in på Tele2 arena. Vad det betyder för spelarna?

ANNONS

- Det ska bli skitkul. Man har ju nästan glömt bort hur det är. Jag tror det kommer vara lite av en ”mini-chock” när man får tillbaka alla fans som skriker och ska låta. Det kommer vara jäkligt kul för de bidrar till adrenalin och extra motivation, så det kommer bara hjälpa oss. Och det ser vi alla fram emot, säger Djurgårdens Hjalmar Ekdal till Fotbollskanalen.

Supportrarna beskrivs ofta som den ”12:e spelaren” och är till stora delar klubben. Nu har dem och spelarna inte träffats i sin naturliga miljö på över ett år. Oddsen för starka känslor? Låga. Knappt spelbart.

- Det kan bli känslosamt, positivt känslosamt - absolut. Man kommer nog inse hur mycket man egentligen har saknat fansen - för nu har man vant sig att spela utan publik.

Försvararen Aslak Witry fyller i:

- Det kommer bli sjukt kul. Det har vi saknat för de är vår 12:e gubbe, och det saknade man hela förra säsongen. Vi hade det stödet i ryggen 2019 (när laget tog SM-guld) och vi kände verkligen av att de inte var där förra året. Så jag ser sjukt mycket fram emot att ha dem på läktaren.

ANNONS

Tränaren Thomas Lagerlöf längtar efter att känna energikicken som tusentals supportrar på läktaren ger.

- Det ska bli fantastiskt att få tillbaka dem. Det är nästan läskigt att man vant sig vid att spela utan publik - så det ska bli väldigt skönt att bli av med den vanan.

Hur tror du det kommer kännas att kliva in med så många på läktaren?

- Nu är 7000 ganska lite mot vad vi hade innan pandemin men det kommer såklart bli en stor skillnad. Men det kommer bli fantastiskt. Helt plötsligt kommer du få den där dimensionen och extra energin som böljar även från läktarhåll - beroende på vad som sker nere på plan. Du får betalt för att du spelar i ett högt tempo och sådana saker, att publiken lever sig med på ett annat sätt. Likaså när det går emot. Den lilla extra tyngden i hur matchbilder pendlar - den har jag saknat.