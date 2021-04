Radetinac: "Jag är inte orolig alls - jag behöver inte bevisa något"

Djurgårdens tränare har gott om alternativ att välja bland när de ska bestämma ytterforwards i startelvan. I truppen finns namn som Edward Chilufya, Nicklas Bärkroth, Albion Ademi och Joel Asoro. Men det var veteranen Haris Radetinac som klev fram och blev matchhjälte mot IFK Norrköping under söndagen.

Han hoppade in i den 69:e minuten och skarvade sent in matchens enda mål.

Hur han ser på konkurrensen och sin egen situation?

- Vi har en jättebra och bred trupp. Det är många bra spelare. Det gör att man inte får sova på träningarna. Man får komma in och göra det så bra som möjligt under varje träning och match. Jag har varit borta i fyra veckor efter att jag skadade mig mot Kalmar, och jag har bara tränat i en halv vecka. Sen blev det 15 minuter mot Elfsborg och nu 25 minuter. Förhoppningsvis får jag spela mer framöver, säger Radetinac.

35-åringen har förståelse för att han inte kastas rakt in i laget.

- Jag får ju också köpa att vi spelar bra och att det inte spelar någon roll vem som spelar, spelet fungerar ändå. Då får man vänta på sitt läge och göra det så bra som möjligt.

Han säger sig inte fundera i banor om att han i perioder under året kan få mindre speltid, sett till konkurrensen som råder.

- Jag tänker inte på det, om jag ska vara ärlig. Jag vill ju bara vara frisk. Jag hade en bra försäsong och så fick jag tråkigt nog en skada, det är svårt att komma ikapp när man varit borta i fyra veckor. Men jag är inte orolig alls över min situation, jag vet vad jag går för.

- Jag behöver inte bevisa något för tränarna. Det är tredje året de är här och de vet vad de kan få ut av mig. Så fort jag får läget ska jag försöka göra det bra.

Lagkaptenen Magnus Eriksson har samma positiva tankar om truppsituationen.

- Vi har ett bra lag. Det spelar inte så stor roll vem man sätter in på planen. Det händer alltid saker oavsett, säger Eriksson.

Han är glad över att det redan tidigt in på säsongen ser stabilt ut, trots den stora omsättningen i truppen i vinter.

- Vi har tappat väldigt många spelare men vi har fått in extremt bra spelare och personer. Vi vet om vad vår identitet är, det är att jobba hårt för varandra och ligga rätt. Vi är ett lag. Det gäller att få ihop alla och vi har en skön harmoni. Det är kul att komma till träningen och vi har ett bra go. Det syns på planen.

Djurgården har sex poäng efter två spelade matcher.

- Det ser bra ut, men vi får inte glömma att det bara gått två omgångar. Vi är ödmjuka inför det, säger Eriksson.