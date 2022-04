Rakip kan hittat sin ideala position: "På det sättet gör jag det bättre"

Fem raka segrar i svenska cupen och favorittippat till att vinna allsvenskan igen av den samlade mediakåren. Malmö FF går in till allsvenska premiären borta mot Kalmar FF med ett stort självförtroende, och har en Erdal Rakip i kalasform.

En hel del röster håller 26-åringen som MFF:s bästa spelare under försäsongen. Håller Rakip med?

Rakip är i grunden en offensiv mittfältare som hotar med djupledslöpningar in i motståndarens straffområde. Under Jon Dahl Tomassons ledning spelade han oftast som en av två centrala mittfältare och blev allt bättre i duellspel och positionering - vilket märkts under årets försäsong.