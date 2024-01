Ramon Pascal Lundqvist om AIK-nobben och succéstarten i Turkiet: "Ville ha mig redan i somras"

Ramon Pascal Lundqvist lämnade Kalmar FF och Sverige som 16-åring och har sedan dess varit utlandsproffs. Nu är han 26 år och har spelat i PSV Eindhoven, NAC Breda, Groningen, Panathinaikos, Sarpsborg - och nu i Göztepe.

Han blev klar för den turkiska klubben i början av januari, men behövde inte lång tid på sig för att leverera.

I måndags gjorde han sin andra ligamatch (första från start) - och då small det direkt. Ramon Pascal Lundqvist gjorde 2-0-målet när Ümraniyespor besegrades med 4-1.

- Det var efter en inspark där vår ena forward gick upp och fick bollen till mig. Sedan väggspelade jag mig framåt, fick en fantastisk passning som var en lobb och där jag sedan drog till direkt på volley. Det var ett bra mål, säger Pascal Lundqvist och fortsätter:

- Det betyder mycket att få göra ett mål så snabbt. Det kan ta tid innan man gör det första poänget i en ny klubb. Så att få det direkt, det stärker självförtroendet.

Den första tiden i Turkiet har varit intensiv. Ramon Pascal Lundqvist har ännu inte fått något eget boende utan håller till på ett hotell som ligger nära träningsanläggningen. Men han har fått ett bra intryck av sin nya klubb.

- Det är en bra organisation. Bra ambitioner. Det är en stor klubb med en stor fanbase. Man har varit i den högsta ligan och ambitionen är att ta sig upp dit igen det känner man av i och runt klubben.

Efter 19 omgångar ligger Göztepe tvåa i den turkiska andraligan, sju poäng efter ettan Eyüpspor. De två bästa lagen går upp direkt och trean får kvala.

- Det är en bit upp till ettan och sedan är vi några lag som ligger rätt nära varandra. Så det finns möjlighet att gå upp. Vi har truppen för det också, säger han.

Pascal Lundqvist har inte varit i klubben länge men tycker ändå att han har hunnit visa upp sina egenskaper.

- Det tycker jag. Jag fick ett mål senast och var involverad offensivt.

- Jag kom direkt från semester och det var ganska tufft fysiskt. Först så fick jag hoppa in och spela några minuter i ligan, sedan fick jag en halvlek i cupen och nu senast så startade jag och spelade i 60 minuter. Så jag har kommit in i det fysiskt.

I Göztepe är Ramon Pascal Lundqvist lagkamrat med Lasse Nielsen, som var i Malmö FF i sex och ett halvt år.



- Det har varit en trygghet. Det är skönt att kunna prata lite svenska och så. Men sedan har jag varit ute i Europa så mycket så jag är ganska trygg i att komma in i olika miljöer. Jag har fått växa upp i sådana miljöer och har fått ta eget ansvar. Men det är klart att det här är ett nytt land och ny klubb för mig och då gäller det att komma in i det också. Ju bättre det går på plan desto snabbare går det att komma in i allt.

Gör målet som du gjorde i måndags att det blir enklare att komma in i allt?

- Ja definitivt. Jag har ganska lätt att komma in i en ny grupp, men om man presterar så blir det enklare.

Inför säsongen 2023 lämnade Ramon Pascal Lundqvist Nederländerna och Groningen och flyttade till Norge och Sarpsborg. Efter en något tyngre period ville han få en nystart och hitta tillbaka till glädjen.

Det gick bra.

26-åringen blev en viktig spelare i Stefan Billborns lag och svarade för sex mål och åtta assist.

Den som värvade honom till Sarpsborg var dåvarande sportchefen Thomas Berntsen, som en månad senare blev sportchef i AIK. Och Berntsen har varit ivrig med att försöka värva Pascal Lundqvist en andra gång. Första försöket var i somras och andra nu i vinter, innan han valde Göztepe.

- Jag kände att jag ville ut i Europa igen och kände att det fanns möjligheter till det. AIK visade intresse redan i somras, men just då kändes det bättre att stanna i Sarpsborg och fullfölja säsongen där. Sedan nu i vinter så var jag som sagt väldigt sugen på att komma utomlands igen, säger han.

Var det fler allsvenska klubbar som visade intresse nu innan du valde att skriva på för Göztepe?

- Ja det var en del intresse.

Varför valde du Göztepe?

- För hela planen, deras organisation och att jag ville ut igen. Göztepe var tidiga med sitt intresse, hade full koll på min karriär och var tydliga med vad man ville ha och få ut av mig. Det passade bra. Jag gillar deras ambition med att vilja gå upp i högsta ligan.

Ramon Pascal Lundqvist skulle kunna tacka ja till två olika landslag. Det ena drömmer han om att få representera. Det andra slutar inte att försöka övertala honom att tacka ja.

- Min pappa är från Nicaragua och deras landslag har visat intresse i alla år som jag har spelat utomlands. Jag har hela tiden varit tydlig med att jag inte vill spela för deras landslag, men de bara fortsätter att höra av sig och fråga, säger han och fortsätter:

- Mitt mål är att försöka komma in i det svenska landslaget. Det är mitt mål och min dröm.

Hur ser du på möjligheten att få chansen för Sverige?

- Man vet aldrig. Det är bara att fortsätta jobba hårt. Det gick väldigt bra i Norge men att det inte resulterade i någon kallelse är väl som det är. Det är bara att fortsätta jobba och prestera, då ser väl folk det.