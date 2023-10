Rasheed hoppas på landslagschans - för Nigeria: "Hade varit häftigt"

Sommaren 2022 bytte han ett väloljat maskineri mot ett annat.

Jonathan Rasheed lämnade då BK Häcken, som sedermera vann SM-guld, för en övergång till uppstickaren IFK Värnamo. Och även om en guldjakt inte är aktuell - i alla fall inte än - för den lilla föreningen mitt bland alla småländska skogar kan man inte anklaga dem för att inte spela "rolig fotboll".

Inte bara att liret på planen flyter på; i år har resultaten kommit också. För tillfället innehar man nämligen en imponerande sjätteplats i allsvenskan.

Så. De enklaste frågorna först. Hur kul är det egentligen att spela i IFK Värnamo just nu?

- Haha, det är ganska trevligt faktiskt! utbrister Rasheed när Fotbollskanalen ringer.

- Det är en liten och familjär klubb så det är egentligen alltid bra stämning här. Alla är glada hela tiden och vi mår bra. Men det är klart att när resultaten går med en också så blir det något extra.

Hur förvånad är du över att det har gått så bra?

- Alltså, förvånad är jag inte på det sättet. Vi har ett bra lag, bra spel och en bra filosofi. Sen ska mycket på plats innan man får resultat för det också. Så jag känner inte stor förvåning utan mest bara att det är väldigt kul att vi får resultat för det vi gör.

Du tillhörde ju Häcken i fjol under en period som också var framgångsrik. Om du ska jämföra - finns det några likheter i just miljön när allt stämmer?

- Det är nog så lite överallt. När saker klickar skapas det en tro och sen kommer allt därefter: resultat, självförtroende och hela den biten. Så var det i Häcken och så är det här också. Man får mycket självförtroende när man vinner och kommer in i ett stimm. Därifrån flyter allt bara på oftast.

Förra hösten och i början av årets säsong var Rasheed andremålvakt bakom Pilip Vaitsiakhovich. Med tiden har 31-åringen dock tiden tagit över förstahandskarna och hittills står han noterad för 19 matcher i allsvenskan.

Han är nöjd över att ha "krigat till sig", som han själv uttrycker det, förstaplatsen. För han vet vad som krävs för att bli etta.

- Jag var ju bakom "Pettan" (Peter Abrahamsson, Häcken) i många år också, så att jobba som andramålvakt har jag gjort, säger han med ett leende.

- Nej men det handlar om tålamod. En konkurrenssituation får man leva med och jag tror bara man blir bättre av att sparras med någon. Egentligen kan man bara gnugga på och göra sitt bästa, och sen är det tränarens beslut. Det är bara det man kan göra och det har jag gjort.

Han fortsätter:

- Jag är nöjd med min säsong. Jag kände att det fanns utrymme att utvecklas och konkurrera om en startplats här. Pilip har gjort det bra men jag har kämpat på, kämpat på och kämpat på. Det har lönat sig och nu har jag väl gjort en 20 matcher eller något sådant där.

Senaste tiden har det på flera inhemska sajter dykt upp rykten som placerat Rasheed i det nigerianska landslaget. Värnamo-keepern skrattar när det hela kommer på tal och berättar att han själv tagit del av det via sociala medier.

Vad stämmer då? Är han aktuell för "the Super Eagles"? Vi tar det från början.

- Det började för en vecka sedan… Jag taggades i flera inlägg på Twitter (numera X) och Instagram, och ja. Det var kompisar som skrev att det hade börjats prata om det och så där.

- Jag vet inte vad det är eller var det kommer ifrån, men det har varit folk som skrivit till mig om det. Det är kul. Det betyder väl att man har gjort något bra.

Du blev taggad i massa inlägg, alltså?

- Haha, ja! Folk skriver "kom till Nigeria" och sånt. Sen var det någon nyhetstidning som frågade om jag kunde tänka mig att spela där och jag har ju nigerianskt pass… så jag sa "ja". Sen har det bara fortsatt.

På en mer seriös not får han frågan om det har funnits kontakter med det nigerianska förbundet.

- Jag personligen har inte haft någon kontakt med någon. Men jag hoppas att det kanske kommer.

Vad skulle det betyda att få representera Nigeria?

- Det hade varit häftigt. Min pappa kommer därifrån och jag har alltid haft koll på Nigeria, Norge och Sverige. Jag hade varit stolt om jag fått chansen. Det är i princip det största man kan göra som spelare.

- Tittar man på 90-talet hade Nigeria väldigt stora spelare. Det är ett land med mycket historisk och bra spelare.

Jag vet inte hur bra koll du har på den nigerianska målvaktssituationen. Men är det realistiskt?

- Nja, jag tar det som det kommer. Kommer frågan så hade det varit jättekul, kommer den inte så är det bara kul att folk pratar om det. Jag lägger inte jättemycket vikt vid det.

Nåja.

Tre matcher återstår att spela av den allsvenska säsongen och IFK Värnamo går mot en historisk placering, ur föreningens mått mätt. Rasheed berättar att han är stolt över hur laget uppträtt under året och framför allt att man fått resultat mot seriens storlag genom att föra spelet.

Även på bortaplan.

- Det är häftigt. Vi har inte lagt så jättemycket vikt vid att komma på en särskild placering, utan vi vill göra bra prestationer och gör vi det kommer resultaten.

- Men som sagt, jag tycker det är häftigt att tränarna har tagit fram en idé som vi stått fast vid. Vi tror på den, försöker utveckla den och bli bättre. Jag är stolt över att vi har fått resultat på det sättet också, avslutar Värnamo-keepern.

Rasheed har kontrakt med IFK Värnamo över nästa säsong.