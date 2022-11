Rättegången mot Djurgården-spelaren avslutad - yrkar på fängelse och utvisning: "Det enda alternativet"

Under onsdagen och torsdagen pågick rättegången mot Djurgården-spelaren som är häktad misstänkt för bland annat våldtäkt.

Under onsdagen fick media bara närvara under de tio första minuterna och då leddes spelaren in i rätten iförd gröna häktningskläder och handfängsel.



Under torsdagen fick media inte närvara utan bara komma in i salen när allt var klart, och då ta del av åklagarens yrkande.



Då stod det klart att åklagaren yrkar på fängelse och utvisning.



- Domen kommer att meddelas om två veckor. De har inte överlagt i häktningsfrågan än, det beslutet kommer senare i dag, säger åklagaren och fortsätter:



- Jag har yrkat på fängelse och utvisning. Det är föreskrivet minst tre års fängelse för våldtäkt. Det har jag gjort för att det är det enda alternativet för våldtäkt. Det är så högt straffvärde och då är det fängelse som är aktuellt.- Han förnekar brott och vill inte dömas.Målsägande tycker också att Djurgården-spelaren borde dömas till fängelse och utvisning.- Jag delar åklagarens yrkande. Det motsvarar straffvärdet som han enligt min mening har gjort sig skyldig till. Bevisningen är som den är och det har gått så som jag förväntat mig att det skulle göra, säger målsäganden.Vid rättegångens start, under onsdagen, inledde åklagaren med att säga att våldtäkten ska ses som en gärning, en fullbordad våldtäkt, eftersom det är samma förlopp men med olika moment, och att den skedde med våld.Vidare yrkade åklagren för kränkande fotografering.- Han har olovligen och i hemlighet filmat vid sju tillfällen. Han begick gärningen med uppsåt. Slutligen narkotikabrott. Han har olovligen använt tramadol, säger åklagaren innan och avslutar med kompletterande stämningansökningar:- Yrkande om utvisning, att han utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit.Sedan fick spelarens försvarare ordet och berättade om hans inställning.- Han vidgår att han haft vaginalt samlag med målsäganden, att det har skett med samtycke. Han har inte hållit fast målsäganden. Han har slagit målsäganden med öppen hand på rumpan.- Han vidgår att han har filmat målsäganden vid de aktuella tillfällen men att det inte har skett olovligen och inte heller i hemlighet. Han förnekar även att han använt narkotika. Utvisningsyrkandet bestrids.Det berättades även om ett enskilt anspråk och det att det yrkas att tingsrätten ska förpliktiga spelaren att till målsäganden utge skadestånd med 220 000 kronor i fall för kränkning och 15 000 kronor för sveda av värk.Därefter fortsatte rättegången bakom stängda dörrar.Till förhandlingen är bland annat en lagkamrat i Djurgården kallad som vittne.I förundersökningsprotokollet finns en sms-konversation mellan spelaren och kvinnan, från dagen efter händelsen. Av den framgår att spelaren skrivit exempelvis följande till kvinnan:"Jag är verkligen ledsen för allt som hände i går".När kvinnan därefter skrev att mannen våldtog henne svarade han först att det är en lögn. När hon sedan skrev: "Du vet att det är det sant" blev svaret från spelaren:"Snälla, förlåt för allt".En lagkamrat i Djurgården har i polisförhör, som vittne, berättat hur den misstänkte mannen tidigare i höstas visade en video där han har sex med en tjej. Lagkamraten säger att han reagerade på det och då förklarade för den misstänkte spelaren att det inte är okej att "filma på det sättet".En annan lagkamrat har uppgett i vittnesförhör att den våldtäktsmisstänkte spelaren dagen efter matchen mot Degerfors berättade att han haft sex med en tjej under natten. Den lagkamraten är kallad till förhandlingen i tingsrätten som vittne.Djurgården-spelaren som nu åtalats har i polisförhör berättat att han och målsäganden hade sex den aktuella natten, men han förnekar att han våldtog henne. Han förnekar även att han ska ha slagit till kvinnan och bett henne att "hålla käften".Sms-konversationen som nämns ovan, i vilken spelaren bad kvinnan om ursäkt, fanns inte i hans telefon när polisen tog den i beslag. I förhör har han bekräftat han att han raderade den.- Det var inget viktigt, har han sagt.