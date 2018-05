Rieks om tränarbytet i Malmö FF: ”Vi spelare har också stort ansvar”

I samband med att Magnus Pehrsson fick sparken från Malmö FF så pratade Sören Rieks att spelarna också ska ta ansvar för att laget bara tagit två vinster på de nio senaste matcherna.

- Man har som spelare varit delaktig för att Magnus fick lämna. Det är inte bara Magnus som har ansvaret. Vi spelare har också stort ansvar för att det har gått som det har gått, men så är det i fotbollen. Det är alltid tränaren som får ta smällen, men det är inte roligt.

Vad skulle ni spelare ha kunnat göra bättre?

- Prestera bättre på planen. Det är så enkelt. Det är därför vi är där vi är och Magnus fick sparken. Vi spelare skulle ha presterat bättre än vad vi har gjort.

Hur känner du att dina egna prestationer har varit under den här perioden?

- Det har varit upp och ner. Vissa matcher har varit helt okej, andra har inte varit som jag själv hade förväntat mig.

Än så länge har Rieks' byte från IFK Göteborg till Malmö FF inte gått som förväntat. Han har startat 13 matcher och gjort ett inhopp, men bara presterat ett mål framåt. Dessutom ligger Blåvitt även före MFF i tabellen, trots att de har spelat en match färre.

- Det spelar ingen stor roll. Vi får se hur det är efter 30 matcher.

Är det någon prestige för dig i att sluta före IFK Göteborg i tabellen?

- Nej, det handlar bara om att komma så högt upp som möjligt och det börjas redan i morgon. Få hem tre poäng som vi alla behöver i Malmö.

Rieks har spelat de flesta matcherna till höger på mittfältet i MFF, men på slutet under Pehrssons tid hamnade han tillbaka till vänstersidan som han ofta var på i IFK Göteborg. I dag mot Hammarby är han en av blott två etablerade yttrar i truppen, ihop med Mattias Svanberg, då Arnor Traustason är skadad.

MFF möter i dag Hammarby borta, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More.