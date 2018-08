Rikard Norling i stor intervju: ”Otroligt lätt att bli fångad i det populistiska”

Fotbollskanalen träffar AIK:s tränare Rikard Norling dagen efter 2-0-segern mot Brommapojkarna. Och trots att de svartgula spelat 30 raka allsvenska matcher utan att förlora är 47-åringen ytterst noga med att påpeka att han är på tårna - och att hans spelare också fortsatt måste vara det. Nya utmaningar lurar alltid runt hörnet, och Norling gör allt för att inte framstå som en man som tar lätt på dem.

Flera gånger under intervjun återkommer han till att saker och ting kan förändras snabbt och att det är först när säsongen kan summeras som vi vet om det AIK åstadkommit hittills är värt någonting.

- Just nu är vi inne i ett läge där vi är oerhört måna om att verkligen försöka få ut max av varje situation. Varje sekund. Varje minut. Det innebär högt fokus i träning, i allt från förberedelser till genomförande. Både från oss i ledarstaben och spelargruppen. Det är det vi fokuserar på. Sen får vi se vad slutprodukten blir. För det är det vi gör, jobbar för att få till en slutprodukt, säger Norling.

Hur lätt eller svårt är det där, att jobba mot en slutprodukt?

- Det är det man på något sätt… Alltså, är vi tillräckligt tydliga mot varandra, tillräckligt disciplinerade i vardagen och i varje stund så är det ett ganska angenämt sätt att arbeta på.

Att undvika att ryckas med i den hybris som AIK-supportrar så ofta skapar i medgång är inget problem för Norling, enligt honom själv. Och han menar att laget i år fått in spelare som klarar av trycket som det innebär att spela för klubben.

- Vi har fått in bra karaktärer som ”Alex” (Alexander Milosevic), ”Panos” (Panajotis Dimitriadis), Stefan Silva, och Heradi Rashidi. Det är killar som har ett psyke som går ganska bra in i klubben. De behöver inte förställa sig, varken för att brösta upp sig eller för att den delen tona ner sin instinkt för att det kan bli för mycket. Det är i så fall ganska mycket som ska bli för mycket AIK hos en person för att det ska bli för mycket. De har varit väldigt givande för gruppen, de som har kommit in i år.

Hur gick dina tankar inför säsongen?

- Jag jobbar ju med Björn (Wesström, sportchef) och han är ansvarig för rekryteringarna. Där känner jag att jag har tillräckligt med insyn och påverkan för att jag ska känna mig tillfreds. Det var viktigt att vi träffade mer rätt i år än vad vi gjorde förra året. För jag vet att man inte ska överskatta sig själv som tränare. Det är spelarnas spel där ute och det handlar mer om att sätta ut rätt kombinationer av spelare och så vidare. Då kan man vinna väldigt mycket. Jag tycker att vi hittills, sen kan det hända mycket på träningen i morgon och då kan själva känslan förändras, känt oss ganska stabila och starka truppmässigt.

Sedan sommarfönstret förra året har AIK kunnat satsa hårdare på transfermarknaden, tack vare rekordförsäljningen av Alexander Isak till Borussia Dortmund i januari 2017. Det har sportchefen Björn Wesström inte gjort någon hemlighet av. I vintras hämtades spelare som Enoch Kofi Adu, Tarik Elyounoussi, Robert Lundström och Nabil Bahoui in. Siktet har, som vanligt, varit inställt på SM-guldet och nu kanske ännu mer än tidigare. När nämnde Wesström intervjuades på innerplanen under AIK:s första träning för året sa han till exempel:

- Inför varje år utvärderar man verksamheten som varit och försöker titta på saker att utveckla, att hitta saker som gör att vi tar det där extra steget. Vi ska ikapp de där ljusblåa jävlarna (Malmö FF). Ska vi det på något sätt så måste vi vända på varenda sten.

Om Rikard Norling känner en press på grund av det guldfokus som finns? Nej, det skulle han själv inte säga.

- Snarare att det ger större möjligheter att faktiskt ta de där utvecklingsstegen som krävs. Samtidigt, jag tycker att det är otroligt viktigt att påpeka att vi är med i en toppstrid, att det är tolv omgångar kvar och att det är det vi kan konstatera. Egentligen inte mer än så. Vi behöver jobba hårt varje dag. Sen är det ju inte så att AIK tar paus i november oavsett om vi vinner eller inte. Vi ska fortsätta att utvecklas och växa oss starkare, vi ska vara en del av toppstriden varje år. Sen får vi se om vi lyckas i år, nästa år eller året därpå. Det är en pågående process som inte tar slut oavsett.

Men har klubben någonstans gjort större uppoffringar i år för att verkligen ta guldet, känner du?

- Det känns som att klubben har gjort uppoffringar, stora uppoffringar, över tid. Det kan vara någon krona mer eller mindre i år och en upplevd satsning hit eller dit, det är möjligt, men i det stora hela är det en ständigt pågående satsning.

Hur ser du på din egen roll i det, ser du en risk att du kan förlora jobbet om du misslyckas?

- Jag lever i en ytterlighet. Det är väl få i samhället som lever med det faktumet att om man inte gör resultat så får man sluta. Jag tror att det är väldigt få som inser hur det är att förhålla sig till ett sådant faktum. Det jag kan säga är att jag vet att det är en förutsättning och jag blir varken mer eller mindre stressad av det, för det är ett faktum. Det har jag förhållit mig till i snart 20 år.

- Jag tror att jag blir mer och mer cyniskt inställd till det faktumet. Att jag tänker: ”Så är det”. Det tror jag någonstans gör mig bättre. Jag lyckas i alla fall hantera det på ett sätt som gör att jag kan kalibrera min energi och veta vad jag måste göra för att jag ska kunna se mig i själv spegeln och säga att jag gjort allt jag kan, oavsett om det gått bra eller dåligt. Och känner jag att jag gjort något som varit dåligt så får jag fan se till att utvecklas, att jag har lärt mig något av det.

Norling fortsätter:

- Jag sprang in i Valentic (Azrudin, sparkades av Dalkurd tidigare i år) i dagarna och vi började prata lite om det faktum det han stötte på. Om stolpe in, stolpe ut och så helt plötsligt är man inte kvar. Det är så det fungerar. Det är inga konstigheter. Att bli känslomässig kring det hjälper en inte.

Hur ser du på er säsong hittills?

- Jag försöker att dra ur lärdomar från varje match, att vi har något ut av den som vi kan ta med oss in i framtiden. Sen vill jag vara väldigt fokuserad på nästa uppgift. Jag är inte i en utvärderingsfas just nu.

Men hur är känslan just nu när ni står med 30 raka matcher utan förlust i allsvenskan?

- Det är det här med att inte fladdra i väg. Det är som vi var inne på, det går fort i tränarbranschen. Lever man som man lär så fladdrar man inte i väg, man vet att vi har en match mot Sandviken på torsdag (läs i kväll) och förlorar vi den så är det ett helvete. Sen har vi Trelleborg efter det, och den ska vi också göra allt vi kan för att vinna. Det finns ingenting i det som säger att vi kan använda det (sviten på 30 matcher) och säga till Pelle Olsson (Sandvikens tränare): ”Du, vi har spelat 30 raka matcher utan att förlora så det är okej att vi vinner, va?”. Det där är inget som hjälper oss. Det är bara ett konstaterande att vi är svårslagna och att vi vet om det. Det är en styrka vi tar med oss och det vet troligtvis motståndet om också. Men om motståndet inte gör något av det, inte gör en stor sak av det, då har vi ingen nytta av det. Det är det vi får förhålla oss till, att de är på topp och att de inte har någon överdriven respekt för oss.

Hur väl fungerar ert spel just nu utifrån vad du tänkt, vad som är ursprungsplanen?

- Vi hade en period förra året, under hösten, där vi fick ihop en synergi och var ganska konsekventa i vilka som kunde spela tillsammans. Just nu är vi på väg in i det, att vi kan prata om ganska små detaljer i vår taktik, för det är många spelare som spelat ihop mycket. Sen vet jag att det kan förändras i morgon, att en eller två spelare blir skadade eller att någon blir avstängd och att vi drabbas av ett bakslag. Då finns inte den styrkan där längre. Det är samma där, vi måste ta det som vi har på bordet inför matchen som kommer och sen spelar vi den. Nästa match är det samma princip. Vad finns på det bordet då? Ser det där bordet ungefär likvärdigt ut som det är nu och framöver, då har vi möjlighet att göra mindre penseldrag för att få en prestation som liknar den som varit.

Efter 18 omgångar av årets allsvenska står AIK på elva insläppta mål. Laget har släppt in sex mål färre än Norrköping och Häcken, som släppt in näst färst mål i serien. Men inte ens den statistiken får Rikard Norling att jubla - än.

- Det är samma där. Jag går igenom samma mantra som jag varit inne på innan. Det räcker med att vi släpper ner garden en gång och tror att ”den där motståndaren gjorde inte kombinationer på det sättet förut”. Helt plötsligt tar vi ner garden och så smäller det. Varje situation och varje motstånd måste vi vara oerhört väl förberedda på att hantera. Så har det varit över tid, det har vi varit ganska bra på. Men det finns ingenting som säger att om vi slutar vara bra på det så kommer det att fortsätta ändå.

Vill du inte jobba in någon slags känsla av oslagbarhet i laget, eller finns det ingen motsats i det som du pratar om?

- Det handlar inte om vad motståndarna tycker eller tror, eller vad ni skriver. Det handlar om vad vi gör för att se till att nästa match, nästa situation, blir så svår som möjligt för motståndarna. Sen vad slutprodukten blir, det är det som är intressant.

Men är det farligt att skapa en sådan känsla internt i gruppen?

- Nej. Kan vi utnyttja det där så är det absolut bra, men det är ingenting vi kan ta för givet. Om nu inte motståndarna anser att vi är oslagbara så har vi ingenting ut av det. Då måste vi bara se till att vi är svåra att slå.

Svider Europa League-uttåget (AIK föll i andra kvalomgången mot danska Nordsjälland)?

- Ja, det gör det ju. Det är inget snack om det. Men det är lättare att gå vidare ifrån det i år än vad det var i fjol (förlust mot Braga i tredje kvalrundan), för då var det tyngre. Då hade vi gått längre och vi var i bra fas där. Samtidigt har inte priset vi fått betala rent poängmässigt av det äventyret varit lika stort som i fjol.

Borde ni slagit Nordsjälland?

- Man ska konstatera att det är ett väldigt bra lag. Jag tror att vi ligger 50-50. De lyckades ta oss över två matcher. Där är jag ledsen över att vi inte fick spela avgörandet på hemmaplan (Friends Arena var upptagen på grund av en Justin Timberlake-konsert och AIK tvingades därför spela på Tele2 Arena). Av alla lag i den lottningen är det kanske Nordsjälland det passade bäst att spela två matcher på konstgräs.

Inte bara för att det är konstgräs på Tele2 Arena, är det en viktig fråga för AIK som klubb att få spela sina Europa-matcher på Friends?

- Vi fortsätter ju att fajtas för det faktum att vi växer in i Friends fortfarande. Vi börjar mer och mer känna att det är en borg. Det är klart att det är en oerhört stor skillnad att spela på Friends jämfört med Tele2, men jag tror att vi har en bit kvar för att ta Friends ytterligare en nivå upp.

På frågan om det blev frustrerat när han fick reda på arenakrocken vrider Norling på sig och svarar:

- Det är väl som det är. Men jag kan inte låta bli att nämna det i alla fall, för det påverkade.

När Norling återvände till AIK började han använde sig av ett 3-5-2-system och det har han hållit fast vid. Han menar att de svartgula gör framsteg i det och att det finns utvecklingsmöjligheter framöver.

- Utvecklingen kring spelidén kommer lite till oss. Det har jag sagt från första början och det vidhåller jag fortsatt. Själva speltaktiken och uppställningen pratar med oss och ger oss möjligheter att utveckla oss. Det som finns bakom hörnet är oftast ganska spännande. Uppstår en situation som vi inte varit med om förut så finns det ganska mycket utveckling bakom det hörnet, om vi bara ser det, som vi sen kan systematisera vidare. Där tycker jag att vi fortsätter att försöka ta oss an det som taktiken pratar med oss om.

- Ju mer initierade spelarna blir, vilket är det vackraste som finns, att de själva i princip tar greppet om taktiken, att de driver och känner: ”Det här behöver vi göra” desto längre kommer vi. Har man dessutom någon form av erfarenhet, en tanke om att: ”Det här gjorde vi förra gången och då fick vi ut det här” och justerar saker av våra lärdomar, då är det väldigt långt gånget. Det är det optimala och vi börjar bygga upp det. Förhoppningsvis, om det inte blir så att vi får någon skada eller bakslag, så finns det en potentiell styrka i det.

Trots att AIK leder serien, legat i toppen av allsvenskan under hela säsongen, inte förlorat på 30 raka seriematcher och bara släppt in elva mål har det stundtals höjts kritiska röster om Norling - och framför allt sättet som hans lag spelar fotboll på. Både vissa AIK-supportrar, experter och motståndare har framfört åsikter om att de svartgula spelar en för avvaktande, defensiv, fotboll. Debatten var som mest het, i alla fall i media, i samband med AIK:s 1-0-seger över Hammarby i maj. Då gick flera Bajen-spelare hårt åt rivalens spelsätt, och bland annat sa Muamer Tankovic följande:

- Det är två lag som ska kämpa om guldet och så möter vi ett lag som backar hem hela vägen till straffområdet. Jag tycker inte det var så kul. De var jättelåga, defensiva, skittråkiga. De dödade matchen. Det ska vara toppstrid mellan två lag som kämpar om guldet, då backar ett lag bara hem och väntar på misstag. Asså, jag vet inte vad jag ska säga. Det är jobbigt.

Dagen efter den matchen var Norling inte särskilt sugen på att ge sin syn på frågan.

- Man har rätt till sin åsikt. Jag har inga fler kommentarer om det, sa Norling då och på en följdfråga om han bryr sig om fotbollen som AIK spelar anses vara fin eller ful svarade han:

- Jag fokuserar på det jag tror är bäst för att vi ska vinna. För att vi ska vinna matchen. Det är mycket resultat. Sen är det klart att vinna och samtidigt spela den fotboll som hela världen tycker är den vackraste är absolut något att sträva efter.

Men nu öppnar Norling upp om diskussionen och åsikterna som finns/har funnits. Tränaren medger att han är medveten om att inte alla är stora supportrar av AIK:s spelsätt men att han nödvändigtvis inte helt håller med om vissa personers bild av hur de svartgulas offensiv ser ut.

Vad statistiken säger? Tittar man på hur många mål de allsvenska lagen gjort i år ligger AIK tvåa i den ”tabellen”. Laget har gjort 33 mål på 18 matcher, tre färre än Hammarby och fem fler än trean IFK Norrköping, som på många håll hyllats för sitt sätt att spela fotboll på i år.

Oavsett vilket system ni spelar, hur mycket övervägde du att dra upp filten lite och släppa lös mer offensivt när ni kryssade en del tidigare under säsongen?

- Det kanske skapas bilder och sanningar… Alltså, jag försöker att fatta egna beslut kring just det här. Det är otroligt lätt att bli fångad i det populistiska. Det är inte så att jag själv följer strömningar i AIK-forum på olika sätt, men det finns många i ledarstaben som har en björnkoll på opinion kring fans och så, och jag tycker att det är otroligt viktigt att jag hela tiden läser av det jag tycker sker och kommer fram till de beslut som jag tycker att man ska fatta. För börjar jag läsa in sanningar som inte är mina egna, då är jag ute på riktigt tunn is, säger Norling.

Vill du alls lyssna på det? Ger det något till dig?

- Jag respekterar det fullt ut och jag är väl medveten om att det finns otroligt mycket åsikter. Men det är inget som får styra annat än om saker och ting är korrekta och rätt i förhållande till vad jag och vi i staben tycker är korrekta beslut att fatta.

Men du har märkt av att det finns folk som tycker att ni borde spela mer offensivt och så vidare?

- Ja, jag märker ju även av det på frågorna som jag får från er journalister. Ni letar ju information och vinklar som ofta bottnar i vilka strömningar som går bland de som följer klubben. Då förstår ju jag indirekt på de frågor som jag får, att: ”Okej, det är så här snacket går”. Och då ser jag det bara som en möjlighet att via dig kanske kunna ge en bild av hur jag ser på saken, att använda dig som ett verktyg för att prata med våra supportrar.

Det blev mycket snack runt derbyt mot Hammarby, då även deras spelare gick på er om det här. Berör en sådan grej dig alls?

- Ja, det är klart att jag vill att även Tankovic tycker att vi spelar en fantastisk fotboll, att vi vinner och att han känner: ”Fyfan vad jag älskar sättet som AIK spelar på”. Men samtidigt stannar det där. Det blir ju ingenting mer. Jag respekterar honom som en jäkligt fin fotbollsspelare och jag är glad att han är i Sverige och spelar, men jag kan inte säga att det gör något varken åt det ena eller andra hållet.

Tror du att det går att bygga på en mer offensiv del av spelet i er taktik, om du ska hålla dig till din ursprungstanke?

- Ja, det tror jag. Det är egentligen det som vi strävar efter. Sen samtidigt, när vi går djupare i de analyser som görs… Precis som det finns sanningar som kanske är känslomässiga för en AIK-supporter, eller för en Hammarby-spelare som precis förlorat ett derby, så har ju vi vår sanning här inne i vårt analysrum. Av de analyser vi gör får vi ju en bild av hur vi spelar vår offensiva fotboll. Det är egentligen vår sanning. Sen kan man förhålla sig ganska krasst till det som sägs och det som skrivs.

Överlag tycker Norling också att man hittat en bättre samklang med supportrarna till laget under 2018. I april twittrade lagkaptenen Henok Goitom om att han märkt av en förändring och skrev då: ”Burop har bytts ut mot positiv energi/ramsa när vi inte har spelat bra lr inte haft boll under långa perioder i matcher. Alla spelare känner VERKLIGEN att vi är 12 spelare ute på planen i år. Tack för ert engagemang & tålamod. En sån grej som mot Örebro där vi inte alls är bra i första halvlek men tack vare trycket ni fans skapar i andra halvlek så förändras matchbilden totalt och vi är nära att vinna. Tack återigen för allt ni gör för vår klubb AIK. Kärlek.”

Norling själv har under säsongen påpekat hur fansen under matcherna haft rätt tajming i sitt sätt att hantera och balansera stödet på läktarna.

- Vi har ju gjort bra resultat och då kan man ju tycka att de varit helt fantastiska. Det är lätt i medgång. Men jag tycker faktiskt att det i många stycken funnits perioder där det (AIK:s spel) inte varit så jäkla bra men vi fått tydlig hjälp. Där jag känt att våra supportrar gjorde en skillnad tillsammans med oss som agerar ute på planen. Jag skulle vilja säga att de haft bra tajming.

- Och vi har haft lite dialog under året. Jag med flera (i klubben) har försökt tydliggöra vad vi menar och hur vi ser på saken, för att få en förståelse för det här. Vi har haft en dialog med representanter för fans och det tror jag har hjälpt till i sammanhanget.

Hur är dialogen? Hur bemöts du?

- Jag tycker att den är bra. Jag tror att den kan vara ännu mer intensiv i många stycken. Sen är det ju så att det under vissa perioder med intensiv matchning blir mindre frekvent. Men det har varit tillräckligt frekvent under året och jag vill att det inte bara bygger på att vi träffas när det går dåligt. Utan att vi träffas för att stärka upp förståelsen tillsammans och kraften ihop.

Hur är det att fajtas i toppen av tabellen med Hammarby?

- Det är jättekul, och jag är jätteglad för Stefan (Billborn, Hammarbys tränare) som jag känner sedan tidigare. Hammarby besitter en sån jäkla potential som klubb så jag tror det är bra för svensk fotboll att de är med i toppen. Sen vill jag vara jäkligt tydlig med att jag inte tror att det bara är Hammarby vi tävlar med. Jag tror att det är ett koppel av lag som gärna ser sig själva vara med i den där striden.

Även de himmelsblå nere i Skåne (Malmö FF)?

- Ja, absolut. Det har jag sagt hela tiden.

Trots att det är elva poäng ner?

- Ja, absolut.

Varför?

- De är tillräckligt bra för att gå rent.

Men är ni tillräckligt dåliga för att kunna tappa elva poäng?

- Jag bara säger att de inte ska räknas bort. Gör inte vi vårt jobb varje dag och i varje situation så kan vi inte hoppas på att de inte ska göra det.

Även Norrköping kan bli farliga, menar Norling.

- Absolut, utan tvekan. Det är ett av lagen som jag tror är absolut längst fram av oss.

I guldstriden kommer det också att spelas ett stekhett derby, mellan just AIK och Hammarby. Den 23 september möts rivalerna på Friends Arena och redan nu är över 31 000 biljetter sålda till matchen. AIK hoppas på att fylla sin hemmaarena helt.

- Det är bra. Publiken kommer inte om det inte finns något som attraherar. Sen att det inte är La Liga-klass på det vi gör, det må så vara, men allsvenskan har otroligt många skickliga spelare och det finns en djup kärlek till sina klubbar som man har i botten när man går dit, säger Norling som nu jobbat i ”Gnaget” i över två år sedan han återvände efter några säsonger i Assyriska, Malmö och Brann.

Hur trivs du i AIK? Hur mår du i din roll?

- Som jag sa tidigare: jag är ganska cyniskt inställd. Det var jag inte förra gången jag var här. Då var jag alldeles för känslomässig.

Är det svårt att inte vara känslomässig?

- Ja, ibland är det svårt.

Mer än så vill egentligen inte Norling utveckla sina tankar i ämnet.

- Jag vet förutsättningarna och de förhåller jag mig till. Det är bara så. Punkt.

Och tränaren, vars kontrakt löper över säsongen 2019, säger sig inte se långt fram i tiden.

- Nej. Inte just nu.

Bara fram till nästa match?

- Ja. Det är viktigare än någonsin.

Vad, mer än att ta en match i taget, kommer bli viktigt för er under slutspurten i höst?

- Jag tror vi måste fortsätta utvecklas hela vägen in i kaklet, som Tommy Söderberg (tidigare AIK-tränare) skulle ha sagt.

Tar du med dig mycket från hösten i Malmö när ni vann guld (2013)?

- Inte mer än att jag vet hur det känns och att det är värt att kämpa för.

Tillåter du dig själv att tänka på hur det vore att vinna ett guld med AIK?

- Nja. Det är ingenting som just nu gör skillnaden i om jag kan fokusera mig eller inte. Vi är intresserade av att försöka dra det hela vägen, där vi får det vi vill ha. Det är att vinna. Sen stannar jag där.

- Något annat (än guld) går inte att sträva efter när man kommer till AIK. Speciellt eftersom att AIK har varit starkt över lång tid. Det finns inget annat, för då är det inte tillräckligt bra.

När det blir ett sådant fokus på match efter match efter match, finns det en anspänning i det? Sliter det på dig?

- Hade det varit första gången jag var med om det kanske jag hade legat som en våt fläck efter säsongen. Men nej, jag har varit med ett tag och vet vad det innebär. Jag kan nästan förutse många saker och känslor som kommer på en. Så nej. Jag tror att jag skulle må sämre och tycka att det var jobbigt om det vore så att vi inte var med i något form av titelrace.

Hur mycket jobbar du? Är det bara jobb som gäller just nu?

- Jag har en bra balans. Det är en del som man får av yrkeserfarenhet, att man har en förmåga att veta när man ska vara på och när man ska vara av, och hur man fyller på sin energi för att vara som bäst när det behövs. Men jag är ganska ointresserad av att räkna timmar. Jag jobbar tillräckligt för att jag ska kunna känna mig väl förberedd och jag vet hur mycket tid jag behöver lägga ner.

På torsdagskvällen ställs AIK mot Sandviken på bortaplan i svenska cupen. Matchen visas på C More Fotboll och på cmore.se med start 18.30.