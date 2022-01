Rodic bekräftar kontakt med svenska klubbar: "Vill stanna i Sverige"

Vladimir Rodic, 28, lämnade i fjol Hammarby efter tre och ett halvt år i Stockholmsklubben. Rodic anslöt från Silkeborg IF under sommaren 2018 och gick vidare vid avtalets slut efter 21 allsvenska matcher under 2021.

Nu är Rodic hemma i Serbien och tränar i väntan på att skriva på för en ny klubb. Rodic har haft kontakt med klubbar och bekräftar att det finns intresse från Sverige.

- Jag hoppas att något händer snart. Det har varit kontakt med några klubbar, men jag vet inte om det fortfarande är lite för tidigt. Jag vet hur branschen fungerar och marknaden är tajt. Det finns generellt sett många spelare i trupperna, så det är kanske en lite tuff marknad, men jag vet att min agent gör sitt bästa och det har varit kontakter, så vi får se, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det har varit kontakter med ett par klubbar utanför Sverige, men även med klubbar i Sverige. Jag skulle gärna vilja stanna i Sverige, så vi tittar också på den svenska marknaden. Även om jag är en fri spelare vet jag att det inte är helt enkelt att hitta något.

Är Sverige ditt förstaval?

- Ja, jag skulle säga det. Mitt huvudmål är att hitta något och stanna i Sverige. Jag känner ligan och allt annat. Jag trivs där och känner mig som hemma i Sverige, så det är min första prioritering, men man vet aldrig. Fotbollen är oförutsägbar, så något annat kan komma upp som låter bra, säger han.

Har Nikola Djurdjic sagt att du borde komma till Degerfors?

- Vi har pratat om det och jag pratar med "Niko". De har startat sin försäsong, så han gör sig redo. Vi får se, man vet aldrig vad som händer, säger Rodic och skrattar.

Är du nära en ny klubb i dagsläget?

- Det har varit kontakter med några klubbar, men jag vet inte hur nära det är. Förhoppningsvis blir det nära något snart.

Rodic är vidare inne på att han vill spela som offensiv ytter framöver. 28-åringen spelade till viss del som wingback i Hammarby i fjol, något han helst inte vill göra i nästa klubb.

- Jag hade lite otur med att jag inte fick spela i min position senast och jag förstår att folk tittar på hur man gjort det och på statistik. Jag har inte haft möjlighet att visa min riktiga statisitik, då jag spelade som wing-back de senaste sex månaderna. Jag är samtidigt nöjd med hur jag spelade och det var många bra matcher med bra prestationer, men jag vet att folk tittar på pappret och ser statistiken. Vi får se vad som händer, men jag är optimistisk.

I slutet av november i fjol uppgav Expressen att Kalmar FF erbjudit ett kontrakt till Rodic, samtidigt som spelaren senare uttalade sig, för Aftonbladet, och bekräftade kontakt med Smålandsklubben. Sedan dess har inte något blivit klart, och Rodic berättar nu att han förde samtal med KFF, men att tränaren Henrik Rydström såg på honom som just wingback.

- Kalmar-situationen har tagits upp tidigare, och som jag sagt hade jag jättebra samtal med Henrik. Jag tycker att han är en jättebra kille och en jättebra tränare. Det var fortfarande öppet, men han såg mig mer i en wingback-position, och jag känner att jag behöver gå tillbaka till mina rötter och börja spela i min position. Jag tror att folk har glömt lite hur jag kan vara som winger. Även om jag visade att jag kunde göra det (som winger) i Hammarby, så fick jag inte riktigt chansen att visa det. Jag känner att folk glömt lite hur jag kan vara som winger, så mitt huvudmål är också att spela i min naturliga position.

Rodic har tidigare även en bakgrund med spel i Malmö FF i allsvenskan.