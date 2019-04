Rörigt när Kindbergs ersättare röstades fram - ÖFK:s besked kan ha "lurat" medlemmar

Det blev rörigt när Bo Ottosson valdes till Östersunds FK:s nye ordförande på ett extrainsatt årsmöte under fredagen.

Oklarheter kring vilka som var röstberättigade under mötet rådde nämligen.

Länge var ÖFK:s besked att en annan tolkning av stadgarna än den som till slut användes skulle gälla.

- Beslutet (om rösträtten) togs under eftermiddagen, säger klubbens pressansvarig Niclas Lidström till Fotbollskanalen.