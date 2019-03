Rösler om potentiella övergångar och måndagens väckarklocka: ”2018 är borta - måste bygga nytt momentum igen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

I morgon möts de allsvenska lagen Malmö FF och Falkenbergs FF i svenska cupen, men inget av lagen har avancemanget i egna händer. Bägge lagen har tre poäng och Öster har sex poäng. Öster måste förlora mot redan utslagna Degerfors, och MFF eller FFF måste vinna för att gå om. Även vid det scenariot kan det då handla om målskillnad och inbördes möten för att se vem som går vidare.

MFF förlorade nämligen mot Öster (1-2) i måndags och Uwe Rösler pratar om att det var en väckarklocka för laget.

- Vi blev alla lite chockade.

- 2018 är borta och vi måste bygga nytt momentum igen.

- Det viktigaste är vad vi gör på planen i morgon. Riktningen och prestationen. Det kommer spegla resultatet.

Han säger att det har jobbat med några trender som de har märkt att motståndarna försöker utnyttja mot MFF, men att nyckelordet i morgon är prestation. Att visa för framför allt sig själva att de kan prestera bra igen, och att exempelvis kroppsspråk och tempot är bra. Han nämner också att det blev för många långbollar mot Öster, och att MFF förlorade bollinnehavet 74 procent av gångerna som de slog långbollar.

- Vårt DNA är att ha boll. Vi måste ha säkert bollinnehav högre upp i planen.

- När vi spelar som vi borde spela och kommer spela och som spelarna såg ut att spela i dag, då kommer vi vinna matchen. Det är inga tvivel.

Markus Rosenberg, Guillermo Molins, och Franz Brorsson var sedan tidigare klara att missa matchen. Molins var ute en stund på träningsplanen i dag, men tränade ensam och enkel träning tillsammans med fystränarna. Bonke Innocent är fortfarande utanför truppen och har ännu inte varit med någon gång i år. Enligt Fotbolldirekt finns det en klubb från Kazakstan som är överens med MFF om Innocent.

Uwe Rösler strök under att han inte pratade om individuella spelare när det kom till övergångar, men på en fråga om han trodde något kunde hända med truppen innan transferfönstret så svarade han:

- Jag har pratat med spelare som ville ha svar. Jag känner mig ansvarig för att vara så ärlig som jag kan, att inte stå i vägen för karriären. Vi har åtta mittfältare. När jag ser en mittfältare som inte får regelbundet med speltid... Han kanske får det, han kanske inte får det, jag vet inte.

- Jag måste prata med honom om han frågar mig. "Det här är statusen där vi är nu, jag vet inte vad som är i framtiden, på kort sikt, på medellång sikt, och längre sikt. Om du frågar om jag kan ge dig regelbundet med speltid, så tror jag inte jag kan garantera det".

- Då är det upp till spelaren och klubben att bestämma om det finns någon annan lösning. Jag tvingar inte ut någon, jag är bara ärlig om spelarna frågar mig.

Även när det gäller potentiella spelare in så stänger han heller inga dörrar. Det har bland annat pratats om comeback för Jo Inge Berget.

- Jag pratar generellt och inte om någon spelare. Jag säger alltid, och det är min övertygelse, att Malmö FF alltid letar efter att förstärka.

Du ser mötet mellan Malmö FF och Falkenberg på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark på lördag 16:00.

Preliminär elva MFF: Dahlin - Nielsen/Lewicki, Bengtsson, Safari - Vindheim, Christiansen, Bachirou, Gall, Traustason - Antonsson, Strandberg

Övriga alternativ i morgon: Melicharek, Ahmedhodzic, Lewicki/Nielsen, Rakip, Nalic, Binaku, Rieks, Larsson