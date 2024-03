Röstläget i VAR-frågan - så tänker alla distrikt: "Vårt uppdrag är att vara negativa"

VAR har under de senaste åren varit en het fråga i svensk fotboll. Ska det bli ett införande av systemet i allsvenskan eller inte? Åsikterna är delade, samtidigt som en majoritet av alla elitklubbar har årsmötesbeslut om att vara mot VAR. I dagsläget är inte något förslag eller beslut i rullning om att införa VAR, vilket i sådana fall tidigast kan beslutas om på Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte hösten 2024.

Under ett representantskapsmöte har distriktsförbunden majoritet med 24 röster, medan Svensk Elitfotboll (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan) har åtta röster, Svenska Fotbollförbundets styrelse sju röster och Elitfotboll Dam (intresseorganisation för klubbarna i damallsvenskan och elitettan) sex röster.

Så hur ställer sig egentligen distrikten, som alltså har makt vid ett beslut i frågan, till ett införande av VAR? Fotbollskanalen har gjort en rundringning för att gå igenom läget.



I dagsläget har endast två distrikt tagit ställning mot VAR, vilket är Göteborgs FF och Värmlands FF, som via årsmötesbeslut i vinter är motståndare till VAR.

Göteborgs FF:s ordförande Bert Andersson, som även är förste vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet, berättar att distriktet i dagsläget sitter lugnt i båten.

- Mig veterligen är frågan inte öppen någonstans just nu, och styrelsen ville inte säga ja till motionen, då vi inte vet vad vi säger ja till. Styrelsen hade varken bestämt sig för ja eller nej gällande VAR och kring processen som sådan. I dag finns det ingen process, eller konkret fråga att jobba mot, som vi har årsmötesbeslut på, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Har ni planer på att bedriva någon form av kampanjarbete för att få fler att tycka som ni gör gällande VAR-motstånd?

- Så uttryckte inte motionärerna sig. Vårt uppdrag är att vara negativa till VAR. Det fanns inga medskick kring att kampanja eller så.

Andersson tror vidare inte att ett potentiellt beslut kommer tas på årets representantskapsmöte, då ett förslag inte lagts fram så här långt.

- Tiden är knapp. Förbundsstyrelsen kan ställa förslag till repskapet, som är långt in i hösten, men motionstiden för repskapet går ut den 30 april. Nu är det årsmöteshelg i svensk fotboll med Götalandsmöte på fredag och årsmöte på lördag. Då klarnar det kanske mer kring hur distrikten har det, säger han.

Andersson, som alltså just nu är förste vice ordförande i SvFF, lämnar sin post vid det kommande årsmötet, då han har suttit i tolv år. Han menar att SvFF-styrelsen, som har sju röster, lär följa elitklubbarna vid ett framtida VAR-beslut.

- Resonemanget vi har fört i SvFF-styrelsen i sådana här frågor är att SvFF-styrelsen följer eliten. Vi har med dem i styrelsen av ett skäl, att vi har gett dem en särställning, och det vore konstigt om tre stycken i styrelsen sa nej, och tre sa ja. Men nu skiftar vi, då det är två nya på väg in i SvFF-styrelsen, och jag vet inte var de står personligen. Det är ett rörligt mål. Just nu finns det ingen debatt, eller fråga, men samtidigt så lever frågan.

Vad gäller Uefa upplever inte Andersson att det finns påtryckningar om att införa VAR.

- Jag har pratat lite med tävlingsfolket i Uefa, och de har inga som helst ambitioner att tvinga på länder VAR. Det har flera stycken sagt, oberoende av varandra. Jag har haft fel vinkel och har trott att de med runt 40 länder med VAR kan trycka till, men så är det inte. Det bekräftade även Karl-Erik (Nilsson, förste vice president i Uefa). Han trodde inte då att det skulle bli ett krav från Uefa, säger Andersson.

Värmlands FF:s ordförande Pernilla Uddh menar i sin tur att det i dagsläget inte finns planer på att bedriva kampanj från VFF:s sida vad gäller att öka motståndet mot VAR.

- Nej, något sådant finns inte i dagsläget. Det enda vi har sagt är det vi kom överens om på årsmötet, att vi inte kommer gå för VAR i det här läget. Sedan får vi se framöver, då det är en diskussion med våra föreningar. Det är ganska få föreningar i vårt förbund som blir berörda av det här, säger hon till Fotbollskanalen.

Ett av alla neutrala distrikt är Skånes FF, även om det finns en nära dialog med Malmö FF, som just nu är distriktets enda lag i allsvenskan.

Martin Åkerman, ordförande, menar att distriktet lär gå på linjen som lagen som berörs av frågan står för, även om distriktet i dagsläget ser sig som neutralt.

- Vi har sagt så här, att vi har i nuläget bara en klubb, tyvärr, i herrallsvenskan som berörs, och det är Malmö FF, så vi håller en löpande diskussion med dem och väger in deras åsikter i det hela, vilket blir vägledande så länge det bara är de som berörs. Sedan hoppas vi för skånsk fotbolls skull att fler föreningar berörs av frågan, och då får man lyssna på alla. Det finns inget förslag att ta ställning till, så i nuläget är vi avvaktande och blir det aktuellt kommer vi föra vidare diskussioner med som det ser ut nu Malmö FF. Vi har även haft bra diskussioner med MFF Supports ordförande. Den frågan är i nuläget ingen stor fråga för oss, utan vi avvaktar till det blir dags för ett skarpt förslag att ta ställning till. Då för vi diskussion med berörda föreningar i Skåne. Vi har löst det med att diskutera internt med MFF och MFF Support, säger Åkerman till Fotbollskanalen.

MFF har årsmötesbeslut om VAR-motstånd. Om det skulle bli en omröstning i dag, så följer ni deras linje?

- Vi vill inte sätta ner en fot i frågan, då vi får se vart det landar vid ett skarpt beslut, men som det ser ut nu ser vi inte någon anledning att prata emot vår enda förening som är berörd av beslutet. Vi håller oss avvaktande till det finns något att ta ställning till, och förhoppningsvis har vi fler föreningar att föra en diskussion med då.



Till Stockholms FF:s årsmöte, som hölls tidigare i vinter, motionerade AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF om att distriktet ska ta ställning mot VAR, men det röstades ned. I dagsläget har därmed StFF inte ett definitivt beslut i frågan.

På Upplands FF:s, Västergötlands FF:s och Östergötlands FF:s årsmöten kom det också upp VAR-motioner som röstades ned, och därmed är de i dagsläget också neutrala.

Vad gäller Elitfotboll Dam (intresseorganisation för klubbarna i damallsvenskan och elitettan) meddelar Tomas Hoszek, generalsekreterare, att organisationen följer Sef:s linje. Sef har i sin tur en majoritet med klubbar som är motståndare till VAR.

- Vi följer det som vår systerorganisation Sef gör i frågan. Vi håller samma linje. Antagligen blir det nej då, säger Hoszek till Fotbollskanalen.

I faktarutan nedan går det att se hur samtliga distrikt och olika parter ställer sig till VAR i svensk fotboll.