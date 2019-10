Rutinerade spelarna har lämnat - Vaiho: "I år är vi mer av en jämställd grupp"

Djurgården värvade under 2016 Andreas Isaksson och förstärkte under 2017 truppen med både Jonas Olsson och Kim Källström. Därmed kom tre spelare in med erfarenhet från spel i både svenska A-landslaget och från Europas bästa ligor. Källström tillhörde endast laget under säsongen 2017, medan Olsson och Isaksson lämnade efter förra säsongen.

Djurgården-målvakten Tommi Vaiho menar att spelartruppen numera är "på samma nivå" gentemot under Källströms, Isakssons och Olssons tid i klubben.

- De är fantastiska människor, som har starka röster, men i år är det mer som att alla är på samma nivå. Även om vi har fantastiskt bra spelare i år är vi mer av en jämställd grupp, eller vad man ska säga, säger Vaiho i podcasten "Lundh".

- De kanske är vana vid en annan standard än vad det är här, vilket är helt förståeligt, men jag som har varit här hela tiden tycker att det är bra. Det kanske finns vissa småsaker som man kanske kan ändra på, men det är inga stora förändringar som jag tycker behövs, fortsätter han.

Tidigare tränaren Özcan Melkemichel, som ledde laget under 2017 och 2018, lämnade också föreningen i samma veva som Isaksson och Olsson. Vaiho tycker inte att det var något som var sämre i klubben under den perioden.

- Första året med Özcan kom vi trea och förra året vann vi cupguld. Vi hade ett bra lag förra året också, men det var lite större spelare i laget som tog lite större plats än vad vi har i år, menar målvakten.

Lyssna på hela avsnittet med Tommi Vaiho i spelaren ovan.