Rydström om MFF:s anfallsjakt och Sisto: "Han är nog inte så aktuell"

Han tar själv upp Pione Sistos namn, som Expressen avslöjade var på MFF:s radar. Under lördagsförmiddagen uppgav sedan Tuttosvenskan att Malmö inte kommer värva FC Midtjylland-yttern, då parterna inte kommit överens på det personliga och ekonomiska planet.

Vad kan du säga om Sisto? - Det är en jäkla potential men det finns ju dalar i hans spel. Jag skulle säga att det finns en ekonomisk verklighet också där. Det är nog inte den billigaste lösningen heller, det får man också väga in i vad man får ut av det. Men det är en jävla intressant spelare onekligen. Just nu är den nog inte så aktuell.

Under söndagen spelar Malmö FF en avgörande gruppspelsmatch i svenska cupen mot Degerfors. C More sänder matchen, som har avspark klockan 13.00.