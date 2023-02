Rydström: Så lär MFF starta mot Dallas

LÄS MER: MFF-spelarna förhandlade bort Rydströms krav: "De har sålt sin själv till djävulen"

Malmö FF:s herrlag befinner sig just nu i Spanien på träningsläger. Under fredagen väntar lagets första match på lägret, då man tar sig an MLS-laget FC Dallas.

Det blir nye tränaren Henrik Rydströms tredje match i himmelsblått. Efter torsdagens träning bekräftar han, åtminstone i princip, sin startelva mot Dallas.

- Med största sannolikhet blir det den här elvan. De som startar får 60 minuter och övriga 30 minuter, det är sista gången vi gör så, säger Rydström.

Tränaren förklarar det är oklart vem av Johan Dahlin och Ismael Diawara som kommer starta mellan stolparna, men tanken är att de ska få varsin halvlek.

I backlinjen kommer det också ske förändringar innan minut 60.

- Jag tror Samuel Kotto också kommer spela under den första 60-minutaren, om vi får ihop det. Planen är att (Martin) Olsson flyttas ut till vänsterback och att Jonas (Knudsen) spelar 30 minuter.

Sebastian Nanasi, som även utgått från vänsterkanten tidigare, får chansen centralt. Som ”tia”.

- Jag vill se honom där. Jag tycker han är smart och bra på att hitta lösningar, och bra att kombinera med.

Danske veteranen Sören Rieks missar matchen. Han har haft bekymmer med sin rygg under inledningen av träningslägret.

Vad vill du se mot Dallas?

- Jag var lite besviken, men jag förstår också varför det blev så, över att vi blev passiva mot Nordsjälland senast. En del var för att jag ville att vi skulle vara initialt men vi hittade aldrig lägen där vi klev. Det gav oss en passiv känsla när vi väl hade bollen. Jag vill att vi mer släpper loss men utifrån våra principer.

På fredag i nästa vecka spelar MFF två träningsmatcher samma dag, mot Vålerenga och Århus. ”A-laget” kommer spela mot det förstnämnda laget.

- Men det kommer vara två starka lag oavsett, säger Rydström.

MFF:s troliga startelva: Johan Dahlin/Ismael Diawara - Joseph Ceesay, Noah Eile, Martin Olsson, Jonas Knudsen – Oscar Lewicki, Emmanuel Lomotey – Moustafa Zeidan, Sebastian Nanasi, Hugo Bolin - Isaac Kiese Thelin