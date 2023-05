Rydström ser inte bommat SM-guld som ett misslyckande: "Målsättningen är topp tre"

Efter ett misslyckat år i allsvenskan för Malmö FF rekryterade man Henrik Rydström från Kalmar FF. Den nye tränaren har fått fart på laget som i och med vinsten mot Hammarby har fem raka segrar.

Henrik Rydström har förutsättningar både sett till spelartrupp och allt runt om kring och han trivs i klubben.

- Väldigt, väldigt bra. Det beror inte bara på att det har gått bra resultatmässigt. Jag tror att det beror på två anledningar: det ena var att jag kände mig färdig i Kalmar, och längtade efter att göra något annat. Det andra är att det har varit överraskande familjärt i Malmö. Trycket som alla pratar om finns så klart där, men det har gjort att jag känner ett rätt stort lugn inåt. Danne, som är min närmsta, är väldigt lugn.

ANNONS

Jag har läst en hel del av dina intervjuer, du pratar om att Malmö måste bli bättre på att hantera olika typer av matchscenarier, fler taktiska verktyg, med Sirius och Kalmar sprang dina lag otroligt mycket. Hur känner du att ni har fått ihop det?

- Allt bättre. Det är också en sådan grej, att man tittade på Malmö utifrån och kände att de vann emot en för att de bara mosade ner en. Sedan kanske man generaliserade lite när man tittade på det. Nu har man fått insyn och förstått framför allt hur Malmö jobbade med Jon Dahl, det fanns fler lager än man ibland tänkte som motståndare. Flexibiliteten har varit rätt enkel för spelarna att haka på. Då är det en fördel att det är bra spelare som är välutbildade. Det enda som vi måste ta hänsyn till är just skadehistoriken.

- Det finns också en åldersstruktur som vi försöker förändra, för vi vet att ju äldre du blir desto mer skadebenägen tenderar du till att bli. Men det gör man inte i en handvändning. Jag kan inte komma in och börja lägga mig på en intensitet i träningen som jag skulle vilja, för då går för många sönder. Men jag tycker att vi börjar se ut att vara stabila allt längre i matcherna.

ANNONS

Just att kliva in i ett sådant här omklädningsrum med många stjärnor, du säger själv hur skickliga de är, en del av dem har meriter på andra nivåer än du. Hur är det att kliva in där? Du pratade i Café om din Åsa-Nisse-engelska, hur hanterar du det?

- Jag har något konstigt självförtroende som spelare som jag inte riktigt hade som spelare. Man kanske trodde att jag hade det som spelare, men det hade jag inte riktigt. Jag fattade att om jag skulle gå till en annan miljö skulle jag kanske inte alls vara den spelare som jag kunde vara i Kalmar, till exempel. Men som tränare har jag inte känt så. Jag har känt att jag kan göra det bra i andra miljöer också. Den farhågan du är inne på med stjärnorna här, med meriter och så… Förra året var nog i sådana fall en blessing in disguise utifrån det perspektivet. Jag vann med Kalmar här, vi kom före i tabellen med mindre medel. Det kan göra att du lite enklare kan få med dig spelare. Men det är bara kortsiktigt. Det viktigaste är att skapa band och få dem att vilja göra det vi pratar om. Hur gör man det? Samtal.

ANNONS

Är det ett misslyckande att inte vinna? Du radar upp alla fystränare och förutsättningar som ni har, då blir trycket väldigt stort. Hur ser det på det, att det skulle vara ett misslyckande att inte vinna SM-guld?

- Om vi pratar om under en tid här, jag brukar säga att man ska vara här i sex-sju år. Jag började skoja om det, att jag sade att jag skulle vara här "sex till sju…", då tänker alla "månader", men "år" sade jag, det var ett väldigt roligt skämt i Malmö FF. I år är målsättningen från Malmö FF en topp tre-placering. Det är klart att vi ska vinna nu, men jag vet också att vi är… Vi kan ta Djurgården och Häcken, Djurgården in i femte året med Kim och Tolle…

Men Högmo har inte varit där jättelänge.

- Han går in i sin tredje säsong, kan man ändå säga. De fortsätter något. Vi är där att vi har börjat bygga något. Det betyder inte att vi inte vill vinna. Vi har vunnit fyra av fyra matcher nu, men ska du vinna en liga så gäller det att vi träffar rätt i sommarfönstret, och att vi hanterar de saker som du är inne på. Inom de närmaste två-tre åren är det klart att vi ska vinna.

ANNONS

Lyssna på hela avsnittet i spelaren.