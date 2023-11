Så kan Elfsborg ersätta Baidoo i potentiella guldmatchen: "Är trygga"

I måndags bärgade IF Elfsborg lagets femte raka seger när man bortaslog IFK Göteborg med 2-1 efter ett sent avgörande av Alexander Bernhardsson. Tre blytunga poäng in på kontot, alltså.

Men segern kan ha varit dyrköpt. Varningar på både Michael Baidoo och Jalal Abdullai gör att duon är avstängd mot Degerfors IF, där Elfsborg vid seger säkrar guldet - förutsatt att Malmö FF tappar poäng mot BK Häcken tidigare under söndagen.

Trots avbräcken är manager Jimmy Thelin hoppfull:

- Vi har väldigt fin bredd i laget och det är många bra spelare. Camil (Jebara) har kommit jättestarkt desto mer han är hos oss och Besfort (Zeneli) är tillbaka lite till vårformen. Vi är trygga med de spelare som är tillgängliga och så kommer det vara in i mål, säger Thelin.

Vem är hetast att ersätta Baidoo?

- Det får ni se på söndag! Men ni kan ju titta lite på träningen, så kanske ni har en aning.

Av matchspelet på fredagens träning att döma ser Ahmed Qasem ut att ta Baidoos plats i startelvan. 20-åringen fick en mer offensiv mittfältsroll i vad som liknade en startelva. I truppen finns även Jens Thomasen och Noah Söderberg att tillgå.

Samtidigt som Boråsklubben kan ta sitt sjunde SM-guld i historien är det andra förutsättningar som gäller för motståndet Degerfors IF. Värmlänningarna är för närvarande nästjumbo i allsvenskan och har inte vunnit på mer än två månader.

- Även om Degerfors har varit lite under press så har de fortsatt med sitt spel och gör vissa delar väldigt bra. De kan fortfarande såra motståndarna. De har inte suttit alla lägen, men skapar chanser i matcherna och är skickliga i sin speluppbyggnad och att öppna upp linjerna, säger Elfsborgs tränare.

Så ser IF Elfsborg ut att starta: Valdimarsson - Larsson, Holmén, Buhari, Hult - Boateng, Qasem, Baldursson - Hedlund, Frick, Okkels.