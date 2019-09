Så ritas allsvenska tabellen om vid ÖFK-konkurs - AIK och MFF stora vinnare

Östersunds FK är i akut ekonomisk kris. ÖFK meddelade under tisdagskvällens medlemsmöte att föreningen har gått back med 20 miljoner kronor per 31 augusti i år och att föreningen behöver få in tio miljoner kronor på tio dagar för att reda ut föreningens likviditetsproblem. Samtidigt är föreningen fortsatt skyldig förre ordföranden Daniel Kindberg fyra miljoner kronor efter ett lån på sex miljoner kronor tidigare i sommar. Om det inte kommer in tio miljoner kronor på tio dagar ligger ÖFK risigt till.

- Då är vi i djup kris. Då måste styrelsen ta beslut om vi kan fortsätta bedriva verksamheten, sa Maria Wilén, vice ordförande i föreningen, på medlemsmötet enligt Östersunds-Posten.

Vad händer då om Östersunds FK går i konkurs mitt under den här allsvenska säsongen och inte kan spela klart lagets resterande seriematcher?

Förbundsjuristen Tobias Tibell berättar att ÖFK:s resultat i sådana fall annuleras, vilket innebär att poängen som övriga allsvenska lag har tagit mot ÖFK tas bort. ÖFK slutar i det fallet automatiskt på 16:e-plats i allsvenskan och ramlar ner till en distriktsserie, det vill säga division 4 och nedåt, samtidigt som det 15:e-placerade laget i allsvenskan ramlar ner till superettan, samtidigt som övrig upp- och nedflyttning sker på samma vis som vanligt.

- Om det blir en konkurs under innevarande säsong och man inte har möjlighet att fullfölja återstående matcher spelas allsvenskan klart med de 15 återstående lagen. Östersunds samtliga matcher annuleras och de blir nedflyttade till distriktsserierna, från division 4 och nedåt. Då tar distriktsförbundet sedan beslut om vilken serie det blir, säger Tibell till Fotbollskanalen.

- I det scenariot där man inte spelar klart serien flyttas ett lag ner från allsvenskan, det vill säga lag 15 och i övrigt är det som vanligt, om man säger så, fortsätter han.

Om ÖFK inte kan spela klart allsvenskan blir också AIK och Malmö FF stora vinnare i guldstriden. AIK och MFF kryssade och vann i en match mot ÖFK, vilket gör att lagen har en match mindre spelad än Djurgården i allsvenskan, då Djurgården endast har mött ÖFK en gång och vann den matchen. Det gör att AIK och MFF kan vinna den matchen, som de har mindre spelad än Djurgården, och därmed gå förbi respektive knappa in i tabellen.

AIK kan gå upp på 48 poäng, en mer poäng än Djurgården i den nya tabellen, medan MFF kan gå upp på 46 poäng, en poäng mindre än Djurgården i den nya tabellen. Djurgården tappar därmed enpoängsledningen till AIK i nuvarande tabell och trepoängsledningen till MFF i nuvarande tabell.

Det andra scenariot är att ÖFK går i konkurs under säsongen, men kan spela klart matcherna i allsvenskan. Då tas i stället beslut om framtida seriesammansättning på Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte den 19 november i år och i det fallet är huvudregeln att ÖFK ramlar ner en division, det vill säga till superettan. I det fallet ramlar ett allsvenskt lag ner till superettan, medan förloraren i det negativa kvalet också går upp till allsvenskan, precis som de två överst placerade lagen i superettan.

- Då spelas allsvenskan klart som vanligt och tabellen räknas precis som vanligt. Därefter är det en seriesammansättningsprocess som ska äga rum och den äger rum på representantskapsmötet. Då får man fatta ett beslut om eventuella konsekvenser av konkursen. Tidigare har vi haft ett ärende med Örgryte 2011 som flyttades ner en serie, så det får anses vara huvudregeln, säger Tibell.

- Den vakanta platsen i allsvenskan tillfaller då det förlorande laget i kvalet till allsvenskan, där lag 14 i allsvenskan kvalar mot lag tre i superettan. Vinnaren i kvalet får allsvenskt spel, men om ÖFK degraderas bereds även det förlorande laget plats i allsvenskan, fortsätter han.

Om det skulle vara så att ÖFK går i konkurs efter representantskapsmötet den 19 november, så tar SvFF:s styrelse i det fallet beslut om seriesammansättning.

- Det är tänkbart att SvFF:s styrelse i det läget tar beslut om vad som ska hända med seriesammansättningen och eventuell degradering, men det är representantskapsmötet som bestämmer seriesammansättning i alla förbundsserier.

Hur följer SvFF det här fallet framöver?

- Vi har noterat informationen som meddelades på mötet i går och har en direktkontakt med ÖFK och avvaktar utvecklingen. Det är inte aktuellt med några beslut eller något agerande i nuläget, säger Tibell.