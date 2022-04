Så "slutade" allsvenska årskortsligan - två storklubbar med rekord

1. Hammarby IF: 16 000

2. Malmö FF: 12 694

3. AIK: 12 585

4. Djurgårdens IF: 11 740

5. IFK Göteborg: Cirka 6000

6. IFK Norrköping: 4500

7. Helsingborgs IF: 3000

8. IF Elfsborg: Cirka 3000

9. Kalmar FF: 2500

10. BK Häcken: 2100

11. IK Sirius: 1700

12. Varbergs Bois: Cirka 900

13. GIF Sundsvall: Cirka 900

14. Degerfors IF: Cirka 800

15. Mjällby AIF: 700

16. IFK Värnamo: Cirka 630