Så tippar Fotbollskanalen allsvenskan 2022

Olof Lundh

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. Hammarby IF

4. AIK

5. IF Elfsborg

6. Kalmar FF

7. BK Häcken

8. IFK Göteborg

9. IFK Norrköping

10. IK Sirius

11. Varbergs Bois

12. IFK Värnamo

13. Helsingborgs IF

14. Mjällby AIF

15. Degerfors IF

16. Gif Sundsvall

Skytteligan: Marcus Berg, IFK Göteborg.

Martin Petersson

1. Malmö FF

2. Hammarby IF

3. Djurgårdens IF

4. AIK

5. IFK Norrköping

6. IF Elfsborg

7. Kalmar FF

8. BK Häcken

9. IFK Göteborg

10. IK Sirius

11. Varbergs Bois

12. IFK Värnamo

13. Mjällby AIF

14. Helsingborgs IF

15. Degerfors IF

16. GIF Sundsvall



Skytteligan: Isaac Kiese Thelin, Malmö FF

Andréas Sundberg

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. AIK

4. IF Elfsborg

5. Hammarbys IF

6. IFK Norrköping

7. IK Sirius

8. BK Häcken

9. IFK Göteborg

10 Kalmar FF

11. Mjällby AIF

12. Varbergs Bois

13. Helsingborgs IF

14. Degerfors IF

15. IFK Värnamo

16. Gif Sundsvall

Skytteligan: Christian Kouakou, Sirius

Max Angelo Julin

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. AIK

4. Hammarby IF

5. IF Elfsborg

6. IFK Norrköping

7. IFK Göteborg

8. IK Sirius

9. Kalmar FF

10. BK Häcken

11. Varbergs Bois

12. Mjällby AIF

13. Helsingborgs IF

14. Degerfors IF

15. IFK Värnamo

16. Gif Sundsvall



Skytteligavinnare: Christoffer Nyman, IFK Norrköping.

Sven Bertil Liljegren

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. AIK

4. Hammarby IF

5. IF Elfsborg

6. BK Häcken

7. IFK Norrköping

8. IFK Göteborg

9. Kalmar FF

10. Mjällby AIF

11. IK Sirius

12. Varbergs Bois

13. Helsingborgs IF

14. Degerfors IF

15. IFK Värnamo

16. Gif Sundsvall

Skytteliga: Isaac Kiese Thelin, Malmö FF.

Tobias Hellgren

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. Hammarby IF

4. AIK

5. IF Elfsborg

6. IFK Norrköping

7. BK Häcken

8. Kalmar FF

9. IFK Göteborg

10. Varbergs Bois

11. IK Sirius

12. Mjällby AIF

13. Degerfors IF

14. Helsingborgs IF

15. IFK Värnamo

16. Gif Sundsvall

Skytteligavinnare: Isaac Kiese Thelin, Malmö FF.



Henric Holmberg

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. AIK

4. IF Elfsborg

5. Hammarby IF

6. Kalmar FF

7. IFK Göteborg

8. IFK Norrköping

9. BK Häcken

10. IK Sirius

11. Varbergs Bois

12. Degerfors IF

13. Mjällby AIF

14. Helsingborgs IF

15. IFK Värnamo

16. Gif Sundsvall

Skytteligavinnare: Astrit Selmani, Hammarby IF.



Hanna Karlsson

1. Hammarby IF

2. Malmö FF

3. AIK

4. Djurgårdens IF

5. Kalmar FF

6. IF Elfsborg

7. IFK Norrköping

8. Helsingborgs IF

9. BK Häcken

10. Mjällby AIF

11. IFK Värnamo

12. Gif Sundsvall

13. IFK Göteborg

14. Degerfors IF

15. IK Sirius

16. Varbergs Bois

Skytteligavinnare: Nahir Besara, Hammarby IF.



Moa Berander

1. Malmö FF

2. AIK

3. Djurgårdens IF

4. IF Elfsborg

5. Hammarby IF

6. Kalmar FF

7. IFK Norrköping

8. BK Häcken

9. IFK Göteborg

10. IK Sirius

11. Mjällby AIF

12. Varbergs Bois

13. Helsingborgs IF

14. IFK Värnamo

15. Degerfors IF

16. Gif Sundsvall



Skytteligavinnare: Isaac Kiese Thelin, Malmö FF.



Lucas Werdelin

1. Malmö FF

2. AIK

3. Djurgårdens IF

4. IF Elfsborg

5. Hammarby IF

6. IFK Göteborg

7. IFK Norrköping

8. Kalmar FF

9. BK Häcken

10. Degerfors IF

11. Mjällby AIF

12. Helsingborgs IF

13. IK Sirius

14. Varbergs Bois

15. Gif Sundsvall

16. IFK Värnamo



Skytteligavinnare: Isaac Kiese Thelin, Malmö FF.



Eric Hadzic

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. AIK

4. Hammarby IF

5. IF Elfsborg

6. IFK Norrköping

7. BK Häcken

8. Kalmar FF

9. IFK Göteborg

10. IK Sirius

11. Mjällby AIF

12. Varbergs Bois

13. IFK Värnamo

14. Helsingborgs IF

15. Degerfors IF

16. Gif Sundsvall

Skytteligavinnare: Christoffer Nyman, IFK Norrköping.