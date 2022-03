Sadiku: "Blivit en större ledare"

På söndag möter Hammarby Häcken i en avgörande match för vidare avancemang i svenska cupen. En kvartsfinal står på spel, mellan två lag som vunnit sina två första gruppspelsmatcher.

Hammarby har presenterat flera starka nyförvärv under försäsongen, nu senast Loret Sadiku, 30, som blev klar för en dryg vecka sedan. Sadiku har tidigare spelat i allsvenskan för Helsingborgs IF, som han lämnade 2014 för Mersin IY i turkiska högstaligan. Där stannade han i två år innan han anslöt till ett annat turkiskt lag, Kasimpasa.

Men nu är han alltså tillbaka i Sverige och allsvenskan.

Hur känns det att vara tillbaka?

ANNONS - Nej det känns kul, det var längesen, åtta år sen. Nej, otroligt kul sett till att laget har blivit bättre på att spela fotboll. De vill spela fotboll och det är också jättekul för allsvenskan så det ska bli otroligt kul att spela.

Vad är skillnaden mellan allsvenskan och turkiska ligan?

- Det är väl mest att i Turkiet är det mer individuell skicklighet som avgör matcherna, det är det väl här också men inte lika mycket. Här är det ju mer taktik och att du ska vara kompakt och att du har ditt eget spel, där är det mest att det är mer hawaiifotboll men att det är individuell skicklighet som avgör matcherna.

Under veckan har Sadiku gjort sina första träningar med Bajen. Fredagens träning på Tele2 arena kändes okej, men 30-åringen vill inte säga att han är i sin ultimata form ännu.

- Den är väl sådär, konditionsmässigt är den väl sådär. Men kroppen känns bra, lite sliten för konstgräset såklart. Man har inte spelat på konstgräs på jättelänge. Men jag vet inte, det är väl konditionen som ska förbättras, och hjärtat, flåset liksom, säger Sadiku till Fotbollskanalen.

Vad tror du att du kan ta med dig från turkiska Süper Lig hit?

- Det är väl allting egentligen om jag ska vara helt ärlig. Jag har blivit en bättre spelare offensivt och defensivt, och sedan också en större person. Alltså att man har blivit en större ledare liksom och att man har vuxit som människa.

Kommer du vara med i truppen mot Häcken?

- Jag vet faktiskt inte det, jag kan inte svara på det ännu. Det är svårt att säga. Alltså, det beror på. Vi kommer nog ta beslutet så nära inpå matchen som möjligt för vi vet inte hur min kropp har reagerat på konstgräset och hur jag känner så det är väl liksom svårt att säga.

Så vi får se om du är redo?

- Ja precis

Hur känns det att den allsvenska premiären sker mot ditt gamla lag HIF?

- Nej det känns spännande. Jag hade ju en otrolig tid där, och jag har bara positiva minnen. Men så ja det är kul att möta sitt gamla lag faktiskt, det ska bli spännande.

Hammarbys möte med Häcken börjar klockan 13.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.