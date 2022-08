Sana efter känsliga klubbytet: "Folk vet vad IFK betyder för mig - jag glömmer inte"

Det var i maj som den tidigare lagkaptenen Tobias Sana och IFK Göteborg gick skilda vägar. Detta på grund av upprepade dispyter utanför planen, bland annat ett bråk med tränare Mikael Stahre i halvtidspausen i matchen mot Kalmar FF. Klubbens förklaring till uppbrottet var att Sana i och med beteendet brutit mot klubbens värdegrund om ett kamratligt och professionellt uppförande.

- Jag förstår att hela situationen berör. Jag är tacksam för allt jag fått från Blåvitt. Slutet blev som det blev men jag är positiv, säger Sana till Fotbollskanalen.

Senare under sommaren bröt Sana och Blåvitt även avtalet formellt, och 33-åringen har sedan dess varit fri att leta ny klubb. Under onsdagen, ett drygt dygn innan fönstret stänger, stod det klart att den nya klubbadressen blir lokalrivalen BK Häcken, som just nu leder allsvenskan.

ANNONS

- Folk vet vad IFK betyder mig och jag är stolt över vad jag har åstadkommit där. Det klart att det är speciellt, det glömmer jag inte. Men den här situationen passade mig bäst. Helheten är perfekt eftersom jag inte vill flytta ifrån min dotter, säger Sana till Fotbollskanalen.

I den näst sista omgången av allsvenskan ställs BK Häcken mot IFK Göteborg.

- Det kommer vara speciellt såklart. Det är alltid speciellt att ställas mot gamla lagkamrater med allt vad det innebär, säger han.

Sana har inte tillhört någon klubb sedan uppbrottet med Blåvitt, men har hållit i gång på egen hand med division 3-klubben Angered BK. På måndag gästas BK Häcken av Mjällby AIF.

- Det är skillnad mellan att träna individuellt och i grupp, men jag har tränat borta i Angered på mornarna med deras A-lagstränare. Klubben har öppnat upp för mig att hålla i gång. Det är skillnad mot att träna i grupp, men jag vet att man inte förlorar touchen på tre månader.

ANNONS

- Om du vill vara fotbollsspelare så kan du inte gå på semester, men så klart har jag kunnat vara pappa på heltid, kunnat hämta och lämna min dotter.

Är du redo att spela på måndag?

- Jag känner mig bra. Jag är lättränad, men får ta steg för steg. På Kamratgården har det varit vanligt gräs, medan här är det konstgräs. Jag får se hur det tar sig efter några dagar, men jag tror att jag kan passa in på konstgräs.

Tobias Sanas kontrakt med BK Häcken sträcker sig över 2023, med option på ytterligare ett år.