På måndagskvällen har Hammarby chanson att ta tillbaka andraplatsen I allsvenskan när laget möter Elfsborg på bortaplan. Men laget får fortsatt klara sig utan ytterbacken Simon Sandberg som är skadad. Efter Bajens senaste match mot Östersund sa tränare Stefan Billborn:

- Det är ett blåmärke på skelettet som gör att han har väldigt ont ofta. Har man väldigt ont spelar det inte så stor roll om man är hel i övrigt. Vi chansar inte med honom innan vi har fått ner smärtan.

Sandberg själv sa:

- Jag vet inte exakt vad det är. Men det är något blåmärke som gör att jag får lite hugg och sånt i mitt knä. Jag valde att stå över nu eftersom jag inte var redo för 90 minuter.

När Hamarby möter Elfsborg saknas dessutom Kennedy Bakircioglu som har skadekänning. Dessutom är mittbacken Björn Paulsen avstängd och Erkan Zengin har fått ledigt för att diskutera framtiden med andra klubbar.

Ett glädjebesked för Hammarby är däremot att nyförvärvet Junes Barny finns med i truppen.

Du ser mötet mellan Elfsborg och Hammarby i C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Matchstart 19:00.